Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Флайман, один вопрос: Green Corner by Flyman - это гостевая зона, а по красной стрелочке - это спальная зона? Я правильно понял?
зимою спальна там де стрілка, так як в зеленій зоні холоднувато, а так закрив шторкою дверний проєм, надув дуйкою теплого повітря, і на шконку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Nikita1000 написав:flyman Продайте к чертям этот подвал. Зачем он вам?
для підвищення майстерності у вправності з валіком в руках
Уня каже, що зараз баришні шукають щоб заміж вийти не за дупоруких йтішників, а за пряморуких ремонтників
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 лют, 2019 14:26, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Nikita1000 написав:flyman Продайте к чертям этот подвал. Зачем он вам?
Невигідно йому продавати. Збиткова угода! Хіба що за 2/3 від ціни 2014.
Тільки іншого житла у Флаймена немає. Хіба що дерев,яна хата в селі Тернопольщини.
Франт, платіжки я викладав, до $10 в місяць, при температурі +18 С в зоні шконки, без догріву.
"Карову сваю нє прадам нікаму Такая скотіна нужна самому"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали). Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
У меня тошиба с подмесом. Стоил больше тыщы зелени. Подсос включаю очень редко - звук очень неприятный (((( Нужно выходить из комнаты для проветривания. Понял, что проще держать все время приоткрытым окно.
airmax78 написав:_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали). Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.
Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.
У меня тошиба с подмесом. Стоил больше тыщы зелени. Подсос включаю очень редко - звук очень неприятный (((( Нужно выходить из комнаты для проветривания. Понял, что проще держать все время приоткрытым окно.