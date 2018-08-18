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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3541354235433544

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:18

  Nikita1000 написав:flyman Продайте к чертям этот подвал. Зачем он вам?

Невигідно йому продавати. Збиткова угода!
Хіба що за 2/3 від ціни 2014.

Тільки іншого житла у Флаймена немає.
Хіба що дерев,яна хата в селі Тернопольщини.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:23

  airmax78 написав:Флайман, один вопрос: Green Corner by Flyman - это гостевая зона, а по красной стрелочке - это спальная зона? Я правильно понял?
Зображення

зимою спальна там де стрілка, так як в зеленій зоні холоднувато,
а так закрив шторкою дверний проєм, надув дуйкою теплого повітря, і на шконку :)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:24

  Nikita1000 написав:flyman Продайте к чертям этот подвал. Зачем он вам?

для підвищення майстерності у вправності з валіком в руках

Уня каже, що зараз баришні шукають щоб заміж вийти не за дупоруких йтішників, а за пряморуких ремонтників
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 лют, 2019 14:26, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:26

del
Востаннє редагувалось J_P в Пон 04 лют, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:28

  Frant написав:
  Nikita1000 написав:flyman Продайте к чертям этот подвал. Зачем он вам?

Невигідно йому продавати. Збиткова угода!
Хіба що за 2/3 від ціни 2014.

Тільки іншого житла у Флаймена немає.
Хіба що дерев,яна хата в селі Тернопольщини.


Франт, платіжки я викладав, до $10 в місяць, при температурі +18 С в зоні шконки, без догріву.

"Карову сваю нє прадам нікаму
Такая скотіна нужна самому"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:34

  flyman написав:зимою спальна там де стрілка, так як в зеленій зоні холоднувато,
а так закрив шторкою дверний проєм, надув дуйкою теплого повітря, і на шконку :)

смахивает на долговуя яму для клиентов коллекторских компаний.
планируете расширить резюме? ))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:37

  _hunter написав:
  airmax78 написав:_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.

Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.

У меня тошиба с подмесом. Стоил больше тыщы зелени. Подсос включаю очень редко - звук очень неприятный (((( Нужно выходить из комнаты для проветривания. Понял, что проще держать все время приоткрытым окно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:44

  J_P написав:
  _hunter написав:
  airmax78 написав:_hunter Есть относительно бюджетный способ превращения своей квартиры в элитку: канальный кондер с забором свежего воздуха. При желании - работает как приточная вентиляция Т.е. без рекуперации. Потому что городить в квартире и ПВВ и кондиционеры - это и дорого и кучу места занимает и не факт, что будет намного экономичней в эксплуатации (так мне вентиляционщико-кондиционерщики сказали).
Но тут главное чтобы потолки были не менее 3х метров.

Оно, к большому сожалению, "не работает" -- даже у самых производительных решений (типа Daikin FBA100D/RZQG100L9V1, которые сами как чугунный мост стоят)-- подмес на уровне 30 кубов.

У меня тошиба с подмесом. Стоил больше тыщы зелени. Подсос включаю очень редко - звук очень неприятный (((( Нужно выходить из комнаты для проветривания. Понял, что проще держать все время приоткрытым окно.

Так, і не треба знову винаходити велосипед! :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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