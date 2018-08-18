Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.
Архитекторов и дизайнеров, опускающих потолок коробами на 30 см при потолке 3 м нужно расстреливать на месте....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов? Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет? Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?
На это есть 2 причины: 1) 90% входящих звонков будет от риелторов, причем 95% из них будут "тупыми блондинками". 2) продавцу пофиг, пока % платит покупатель
somilitark написав:Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз? Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?
Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн?
somilitark написав:а реальный уровень возможности скирдования это другое?
В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости?
Т.е. вы говорите,что средняя з.п. никаким боком не относится к покупке недвиги? А кто же её покупает,прокуроры,судьи,депутаны? Но спешу вас разочаровать,указанные прихлебатели просто получат квартиру,им незачем их покупать. Интересно выходит,вы так топите за святого Петра,что аж тошно становится,фактов в упор не замечаете,если так всё растёт и цветёт и пахнет,то почему цены летят вниз,для кого строятся все эти киевские муравейники? Не для тех кто получает среднюю зарплату?Не для мерчиков,врозеточников и бомбил? Или там все по 3 000 .у.е как вы утверждали косят? Вы же говорили,что медианная,т.е. массовый спрос ещё ниже,но всего навсего на 10%,так для кого всё это застраивается? Нет противоречий в повторении правительственной пропаганды от вас? Не видите? Уже догнали по вашим прикидкам среднюю з.п. в долларах,по сравнению с 13-м годом,а цены рухнули в 2 и более раз и летят дальше,так в чём же дело?В брехливой статистике или в чём ещё? Печалька)))
з.п. виросла, але виросли і витрати, в чистому остатку добре, що залишилосья як було. Ітого скирдувальна здібність не росте (в $, звичайно ж).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.
Архитекторов и дизайнеров, опускающих потолок коробами на 30 см при потолке 3 м нужно расстреливать на месте....
Смотря как они это делают. У меня короб под воздуховод по периметру помещений нормально вписывается.
kingkongovets написав:проезжал тока шо - зоряного больше нет интересно, шо построят на его месте
Кинг, Вы же в Киеве живёте, здесь всегда так: сносят сарайчик 50 кв.м. чтоб на его месте построить 10500 метров жилья и 10500 метров для коммерции, называя всё это "реконструкция". Десятки участков земли так ушло под застройку
У кінотеатрі "Зоряний" демонтували частину фасаду. Це відбувається у рамках проекту реконструкції, затвердженого Печерською райдержадміністрацією.
Фото демонтажу опублікував Тимофій Мартиненко-Кушлянський.
"У ході реконструкції лаконічний і колоритний модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять сучасним скляним курятником з натяком на креативність", – написав він.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Щось не так сє дєє з комерцією. Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка: "сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"
#буиттокадаражать!
ККЦ - ваш ход.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно. Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.
Честно сказать, не знаю, в виду личных обстоятельств. А заработать(как минимум остаться при своих) всегда будет не лишним. Матрас лежит и хоть что то полезное, о чем я давно думаю, хочу купить. Я смотрю просто , что этот комплекс дорожает по мере постройки и опять вот будет подорожание, до которого я хочу успеть.
Если две однушни рядом и их можно объеденить в 2К - берите две однушки. Будет дороже, но лучше ))) со всех сторон...