Додано: Пон 04 лют, 2019 15:16

Щось не так сє дєє з комерцією.

Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:

"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"



#буиттокадаражать!





ККЦ - ваш ход.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.