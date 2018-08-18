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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35433544354535463547>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:55

  airmax78 написав:Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.

Архитекторов и дизайнеров, опускающих потолок коробами на 30 см при потолке 3 м нужно расстреливать на месте....
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:58

  Рыба-сом написав:
  Рыба-сом написав:Что круче балкона с выносом?

Ок, я понял, что загадки тут не любят.

Итак, инновация года: окно с выносом
Зображення

"шпаківня"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:00

  vladus17 написав:Друзья, объясните пожалуйста мне почему 98%(или больше?) квартир в Киеве продаются с помощью риелторов?
Мы что в 70х живем и у людей нету доступа в интернет?
Люди не могут на ОЛХ сами выставить? В чем прикол?

На это есть 2 причины:
1) 90% входящих звонков будет от риелторов, причем 95% из них будут "тупыми блондинками".
2) продавцу пофиг, пока % платит покупатель
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:01

  somilitark написав:
  Faceless написав:
  somilitark написав:Почему тогда все 4-ре года цены на недвигу летят вниз?
Или это какие-то абсолютно не зависящие друг от друга показатели?

Уточните, что именно должно поддерживать цену на недвигу - средняя ЗП в 5000-10 000 тгрн?
  somilitark написав:а реальный уровень возможности скирдования это другое?

В какой реальности у вас средняя ЗП определяет возможности скирдования в масштабах покупки недвижимости?


Т.е. вы говорите,что средняя з.п. никаким боком не относится к покупке недвиги?
А кто же её покупает,прокуроры,судьи,депутаны? Но спешу вас разочаровать,указанные прихлебатели просто получат квартиру,им незачем их покупать.
Интересно выходит,вы так топите за святого Петра,что аж тошно становится,фактов в упор не замечаете,если так всё растёт и цветёт и пахнет,то почему цены летят вниз,для кого строятся все эти киевские муравейники? Не для тех кто получает среднюю зарплату?Не для мерчиков,врозеточников и бомбил? Или там все по 3 000 .у.е как вы утверждали косят? Вы же говорили,что медианная,т.е. массовый спрос ещё ниже,но всего навсего на 10%,так для кого всё это застраивается?
Нет противоречий в повторении правительственной пропаганды от вас?
Не видите?
Уже догнали по вашим прикидкам среднюю з.п. в долларах,по сравнению с 13-м годом,а цены рухнули в 2 и более раз и летят дальше,так в чём же дело?В брехливой статистике или в чём ещё?
Печалька)))

з.п. виросла,
але виросли і витрати,
в чистому остатку добре, що залишилосья як було.
Ітого скирдувальна здібність не росте (в $, звичайно ж).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:04

  J_P написав:
  airmax78 написав:Потолок не нужно опускать по всей площади квартиры - достаточно сделать короба по периметру комнат. И короб опускающий потолок до высоты 2.7 - это не то же самое, что короб, опускающий потолок до уровня 2.4.

Архитекторов и дизайнеров, опускающих потолок коробами на 30 см при потолке 3 м нужно расстреливать на месте....

Смотря как они это делают. У меня короб под воздуховод по периметру помещений нормально вписывается.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:05

  kingkongovets написав:мнение архитектора

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Киевская школа дизайна ушла значительно вперед по сравнению с Одессой :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:проезжал тока шо - зоряного больше нет
интересно, шо построят на его месте

Кинг, Вы же в Киеве живёте, здесь всегда так: сносят сарайчик 50 кв.м. чтоб на его месте построить 10500 метров жилья и 10500 метров для коммерции, называя всё это "реконструкция". Десятки участков земли так ушло под застройку


У кінотеатрі "Зоряний" демонтували частину фасаду. Це відбувається у рамках проекту реконструкції, затвердженого Печерською райдержадміністрацією.

Фото демонтажу опублікував Тимофій Мартиненко-Кушлянський.

"У ході реконструкції лаконічний і колоритний модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять сучасним скляним курятником з натяком на креативність", – написав він.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:16

Пакращення вже сьогодні.

Щось не так сє дєє з комерцією.
Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:
"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"

#буиттокадаражать!


ККЦ - ваш ход.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:29

  antivit2002 написав:
  Vlad442 написав:Я думаю, что вы сами не знаете, что вам нужно.
Сначала определитесь с целью, а потом подгоняйте под нее покупку. Если есть вариант, что сами будете жить, а спекуляция вторична, покупайте двушку. Если хотите максимальную прибыль на перепродаже, или, если не сложится, на аренде, тогда две однушки.


Честно сказать, не знаю, в виду личных обстоятельств.
А заработать(как минимум остаться при своих) всегда будет не лишним.
Матрас лежит и хоть что то полезное, о чем я давно думаю, хочу купить.
Я смотрю просто , что этот комплекс дорожает по мере постройки
и опять вот будет подорожание, до которого я хочу успеть.


Если две однушни рядом и их можно объеденить в 2К - берите две однушки. Будет дороже, но лучше ))) со всех сторон...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Если две однушни рядом и их можно объеденить в 2К - берите две однушки. Будет дороже, но лучше ))) со всех сторон...

особенно дороже в ремонте санузлов. Но вы берите...берите)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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