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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3544354535463547>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:39

  kingkongovets написав:проезжал тока шо - зоряного больше нет
интересно, шо построят на его месте

Так там же со стороны Администрации есть рендеры. +/- в том же объеме все останется. Просто будет все красиво: стекло, вентфасады, красивые интерьеры и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://bigkiev.com.ua/predstavlen-proe ... -zoryanyj/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:46

  airmax78 написав:Благосостояние я и назвал основной причиной. Плюс: повышение уровня защищенности арендатора и арендодателя и перевод взаимоотношений в правовое долгосрочное русло. Чтобы договор аренды - минимум на 3 года, лучше - на 5 лет. Тогда и подход будет совсем другой.
Никто, кстати, особо не выбрасывает мебель на мусорку при переезде и в Штатах. Икея - потому что они предлагают комплексные решения за относительно недорого. Зашел, увидел всю свою будущую комнату "от и до", купил и не паришься. Никто из украинских производителей ничего подобного и близко не предлагает.

Буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивлен, если мебель от Икеи будет НЕ ДОРОЖЕ чем в Польше, которая там (не говоря про нас) еще и близко не подошла к "штатовскому" уровню соотношения доход арендатора/цена мебели в Икее.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:48

  Serg-ik написав:
  J_P написав:Если две однушни рядом и их можно объеденить в 2К - берите две однушки. Будет дороже, но лучше ))) со всех сторон...

особенно дороже в ремонте санузлов. Но вы берите...берите)))

Серж, это на самом деле хороший совет. Только обычно из 2х однушек получается трешка (нам не нужны 2 кухни). Зато универсальность такой покупки очень радует. Развелись - просто делите квартиру по старому плану и готово. Не нужна больше трешка - то же самое - остались в однушке, вторую - сдали. Решили продать - и как трешка и как две однушки такое продастся быстрее и, вполне вероятно, дороже (при прочих равных).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Я вёл к тому,что вы говорите о доходах,которые ещё более сманипулированы,чем азиров считал в 13-м,но забываете одну простую вещь-расходы,эта власть взялась за то,что расходы она умножила многократно по сравнению с 13-м.


Не стали они более сманипулированы, совсем. Офстатистика как не учитывала теневой экономики, серых зарплат, доходов ФОПов (которые там просто с минималкой), так и не учитывает. Относительно учета не всех компаний в статистике - тоже тема старая, но она не менялась с 2011 (кажется) года.
И расходы, само собой, выросли - разве это кто-то отрицал? Некоторые выросли больше, чем номинальный рост ЗП, некоторые меньше. Это что, как-то отрицает то, что доходы понемногу восстанавливаются?
  somilitark написав:а уровень скирды не при чём,кто собирал на единичку за 50 в 13-м,по теории сейчас может смотреть на 3-ку

Уровень скирды как раз "при чем". Кто собирал на единичку по 50, но не собрал, может и дальше собирать - "собирал" не значит имел в матрасе 50к. Просто многим быстрее собиралось на 50к тогда чем на 25к сейчас - в этом и заключается падение способности к сбережению, но вот что в 2013 человеку с ЗП 5000 не светили такие сбережения, что сейчас с ЗП и в 10 000 и 15 000 аналогично не светят. Те, кто зарабатывал от 15-20 000 в 2013 - те могли делать соответствующие сбережения, сейчас даже с упавшими ценами это все равно доступно только сегменту с доходами как минимум втрое-вчетверо больше средней. Именно потому нет никакого противоречия в том, что хотя средняя ЗП понемногу восстанавливается к довоенному уровню, уровень сбережений, который и определяет спрос на недвижимость, восстанавливается куда медленнее и непропорционально.
  somilitark написав:но на самом деле и врозеточник столько как вы фантазировали не получает

Ну поведайте, желательно со ссылками, сколько и какому врозеточнику я чего то там "нафантазировал".
  somilitark написав:плюс аренда тоже начала снижаться

Да ну?
  somilitark написав:а ваши все меседжи направлены за святого Петра,просто вы не замечаете этого в порывах защиты своего образа жизни

Действительно, такой день сегодня, столько нового о себе узнаю. Рассказывайте дальше, аж интересно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:На это есть 2 причины:
1) 90% входящих звонков будет от риелторов, причем 95% из них будут "тупыми блондинками".
2) продавцу пофиг, пока % платит покупатель


я уже год как принципиально не работаю с риэлторами при аренде, пишу об этом крупными буквами в объявах, маркирую фото водяными знаками с контактами и не разрешаю фотографировать
плюсы:
1) в несколько раз, если не на порядок уменьшилось как количество звонков - какое бы подробное описание и фото вы не выложите, все равно вас залюбят звонками, в которых вам придется все это сотни раз повторять - так и количество бесполезных просмотров, которые занимают безумное количество времени с нулевой эфективностью
2) ваши объявы не топят огромным количеством рыловских объяв-клонов, причем фото в них могут быть отвратительного качества и неактуальными, сделанными лет 5-10 назад, шо в свою очередь создает ложное и невыгодное впечатление у потенциальных арендаторов
3) прекратились случаи, когда рылы выставляют ваш объект с ценой, ниже чем заявленная вами - вот это откровенно бесит, пару таких ловкачей я даже выгнал в свое время срачами под изумленными взглядами клиентов

минусов нет

итог - вот это «нашару» как всегда служит плохую службу хозяевам, которые под эгидой того шо они за это не платят запускают козлов в огород и сами себе усложняют задачу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:51

  J_P написав:
  airmax78 написав:Благосостояние я и назвал основной причиной. Плюс: повышение уровня защищенности арендатора и арендодателя и перевод взаимоотношений в правовое долгосрочное русло. Чтобы договор аренды - минимум на 3 года, лучше - на 5 лет. Тогда и подход будет совсем другой.
Никто, кстати, особо не выбрасывает мебель на мусорку при переезде и в Штатах. Икея - потому что они предлагают комплексные решения за относительно недорого. Зашел, увидел всю свою будущую комнату "от и до", купил и не паришься. Никто из украинских производителей ничего подобного и близко не предлагает.

Буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивлен, если мебель от Икеи будет НЕ ДОРОЖЕ чем в Польше, которая там (не говоря про нас) еще и близко не подошла к "штатовскому" уровню соотношения доход арендатора/цена мебели в Икее.

В 2024 году мы подаем заявку на вступление в ЕС. К этому времени зарплаты подтянутся и мебель по индивидуальному заказу будет стоить у нас существенно дороже, чем стандартная недорогая готовая мебель.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:53

  flyman написав:Щось не так сє дєє з комерцією.
Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:
"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"

#буиттокадаражать!


ККЦ - ваш ход.

В сасєднєм цокалі?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:проезжал тока шо - зоряного больше нет
интересно, шо построят на его месте

Кинг, Вы же в Киеве живёте, здесь всегда так: сносят сарайчик 50 кв.м. чтоб на его месте построить 10500 метров жилья и 10500 метров для коммерции, называя всё это "реконструкция". Десятки участков земли так ушло под застройку


У кінотеатрі "Зоряний" демонтували частину фасаду. Це відбувається у рамках проекту реконструкції, затвердженого Печерською райдержадміністрацією.

Фото демонтажу опублікував Тимофій Мартиненко-Кушлянський.

"У ході реконструкції лаконічний і колоритний модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять сучасним скляним курятником з натяком на креативність", – написав він.


я жил рядом с зоряным - никакой архитектурной ценности он не представлял, меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма», а старые здание сносят шоп построить новые во всем мире, сержик - это нормально
за исключением памятников старины и архитектуры, но уебищный зоряный никогда им не был
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:проезжал тока шо - зоряного больше нет
интересно, шо построят на его месте

Так там же со стороны Администрации есть рендеры. +/- в том же объеме все останется. Просто будет все красиво: стекло, вентфасады, красивые интерьеры и т.п.


все равно надо смотреть вживую готовое, рендеры - то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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