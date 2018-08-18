Так там же со стороны Администрации есть рендеры. +/- в том же объеме все останется. Просто будет все красиво: стекло, вентфасады, красивые интерьеры и т.п.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 15:39
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:46
Буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивлен, если мебель от Икеи будет НЕ ДОРОЖЕ чем в Польше, которая там (не говоря про нас) еще и близко не подошла к "штатовскому" уровню соотношения доход арендатора/цена мебели в Икее.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:48
Серж, это на самом деле хороший совет. Только обычно из 2х однушек получается трешка (нам не нужны 2 кухни). Зато универсальность такой покупки очень радует. Развелись - просто делите квартиру по старому плану и готово. Не нужна больше трешка - то же самое - остались в однушке, вторую - сдали. Решили продать - и как трешка и как две однушки такое продастся быстрее и, вполне вероятно, дороже (при прочих равных).
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не стали они более сманипулированы, совсем. Офстатистика как не учитывала теневой экономики, серых зарплат, доходов ФОПов (которые там просто с минималкой), так и не учитывает. Относительно учета не всех компаний в статистике - тоже тема старая, но она не менялась с 2011 (кажется) года.
И расходы, само собой, выросли - разве это кто-то отрицал? Некоторые выросли больше, чем номинальный рост ЗП, некоторые меньше. Это что, как-то отрицает то, что доходы понемногу восстанавливаются?
Уровень скирды как раз "при чем". Кто собирал на единичку по 50, но не собрал, может и дальше собирать - "собирал" не значит имел в матрасе 50к. Просто многим быстрее собиралось на 50к тогда чем на 25к сейчас - в этом и заключается падение способности к сбережению, но вот что в 2013 человеку с ЗП 5000 не светили такие сбережения, что сейчас с ЗП и в 10 000 и 15 000 аналогично не светят. Те, кто зарабатывал от 15-20 000 в 2013 - те могли делать соответствующие сбережения, сейчас даже с упавшими ценами это все равно доступно только сегменту с доходами как минимум втрое-вчетверо больше средней. Именно потому нет никакого противоречия в том, что хотя средняя ЗП понемногу восстанавливается к довоенному уровню, уровень сбережений, который и определяет спрос на недвижимость, восстанавливается куда медленнее и непропорционально.
Ну поведайте, желательно со ссылками, сколько и какому врозеточнику я чего то там "нафантазировал".
Да ну?
Действительно, такой день сегодня, столько нового о себе узнаю. Рассказывайте дальше, аж интересно.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я уже год как принципиально не работаю с риэлторами при аренде, пишу об этом крупными буквами в объявах, маркирую фото водяными знаками с контактами и не разрешаю фотографировать
плюсы:
1) в несколько раз, если не на порядок уменьшилось как количество звонков - какое бы подробное описание и фото вы не выложите, все равно вас залюбят звонками, в которых вам придется все это сотни раз повторять - так и количество бесполезных просмотров, которые занимают безумное количество времени с нулевой эфективностью
2) ваши объявы не топят огромным количеством рыловских объяв-клонов, причем фото в них могут быть отвратительного качества и неактуальными, сделанными лет 5-10 назад, шо в свою очередь создает ложное и невыгодное впечатление у потенциальных арендаторов
3) прекратились случаи, когда рылы выставляют ваш объект с ценой, ниже чем заявленная вами - вот это откровенно бесит, пару таких ловкачей я даже выгнал в свое время срачами под изумленными взглядами клиентов
минусов нет
итог - вот это «нашару» как всегда служит плохую службу хозяевам, которые под эгидой того шо они за это не платят запускают козлов в огород и сами себе усложняют задачу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:51
В 2024 году мы подаем заявку на вступление в ЕС. К этому времени зарплаты подтянутся и мебель по индивидуальному заказу будет стоить у нас существенно дороже, чем стандартная недорогая готовая мебель.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:53
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я жил рядом с зоряным - никакой архитектурной ценности он не представлял, меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма», а старые здание сносят шоп построить новые во всем мире, сержик - это нормально
за исключением памятников старины и архитектуры, но уебищный зоряный никогда им не был
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 15:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
все равно надо смотреть вживую готовое, рендеры - то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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