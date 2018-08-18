Додано: Пон 04 лют, 2019 15:48

somilitark написав: Я вёл к тому,что вы говорите о доходах,которые ещё более сманипулированы,чем азиров считал в 13-м,но забываете одну простую вещь-расходы,эта власть взялась за то,что расходы она умножила многократно по сравнению с 13-м. Я вёл к тому,что вы говорите о доходах,которые ещё более сманипулированы,чем азиров считал в 13-м,но забываете одну простую вещь-расходы,эта власть взялась за то,что расходы она умножила многократно по сравнению с 13-м.

somilitark написав: а уровень скирды не при чём,кто собирал на единичку за 50 в 13-м,по теории сейчас может смотреть на 3-ку а уровень скирды не при чём,кто собирал на единичку за 50 в 13-м,по теории сейчас может смотреть на 3-ку

somilitark написав: но на самом деле и врозеточник столько как вы фантазировали не получает но на самом деле и врозеточник столько как вы фантазировали не получает

somilitark написав: плюс аренда тоже начала снижаться плюс аренда тоже начала снижаться

somilitark написав: а ваши все меседжи направлены за святого Петра,просто вы не замечаете этого в порывах защиты своего образа жизни а ваши все меседжи направлены за святого Петра,просто вы не замечаете этого в порывах защиты своего образа жизни

Не стали они более сманипулированы, совсем. Офстатистика как не учитывала теневой экономики, серых зарплат, доходов ФОПов (которые там просто с минималкой), так и не учитывает. Относительно учета не всех компаний в статистике - тоже тема старая, но она не менялась с 2011 (кажется) года.И расходы, само собой, выросли - разве это кто-то отрицал? Некоторые выросли больше, чем номинальный рост ЗП, некоторые меньше. Это что, как-то отрицает то, что доходы понемногу восстанавливаются?Уровень скирды как раз "при чем". Кто собирал на единичку по 50, но не собрал, может и дальше собирать - "собирал" не значит имел в матрасе 50к. Просто многим быстрее собиралось на 50к тогда чем на 25к сейчас - в этом и заключается падение способности к сбережению, но вот что в 2013 человеку с ЗП 5000 не светили такие сбережения, что сейчас с ЗП и в 10 000 и 15 000 аналогично не светят. Те, кто зарабатывал от 15-20 000 в 2013 - те могли делать соответствующие сбережения, сейчас даже с упавшими ценами это все равно доступно только сегменту с доходами как минимум втрое-вчетверо больше средней. Именно потому нет никакого противоречия в том, что хотя средняя ЗП понемногу восстанавливается к довоенному уровню, уровень сбережений, который и определяет спрос на недвижимость, восстанавливается куда медленнее и непропорционально.Ну поведайте, желательно со ссылками, сколько и какому врозеточнику я чего то там "нафантазировал".Да ну?Действительно, такой день сегодня, столько нового о себе узнаю. Рассказывайте дальше, аж интересно.