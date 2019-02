Додано: Пон 04 лют, 2019 15:49

J_P написав: На это есть 2 причины:

1) 90% входящих звонков будет от риелторов, причем 95% из них будут "тупыми блондинками".

2) продавцу пофиг, пока % платит покупатель



я уже год как принципиально не работаю с риэлторами при аренде, пишу об этом крупными буквами в объявах, маркирую фото водяными знаками с контактами и не разрешаю фотографировать

плюсы:

1) в несколько раз, если не на порядок уменьшилось как количество звонков - какое бы подробное описание и фото вы не выложите, все равно вас залюбят звонками, в которых вам придется все это сотни раз повторять - так и количество бесполезных просмотров, которые занимают безумное количество времени с нулевой эфективностью

2) ваши объявы не топят огромным количеством рыловских объяв-клонов, причем фото в них могут быть отвратительного качества и неактуальными, сделанными лет 5-10 назад, шо в свою очередь создает ложное и невыгодное впечатление у потенциальных арендаторов

3) прекратились случаи, когда рылы выставляют ваш объект с ценой, ниже чем заявленная вами - вот это откровенно бесит, пару таких ловкачей я даже выгнал в свое время срачами под изумленными взглядами клиентов



минусов нет



