Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Благосостояние я и назвал основной причиной. Плюс: повышение уровня защищенности арендатора и арендодателя и перевод взаимоотношений в правовое долгосрочное русло. Чтобы договор аренды - минимум на 3 года, лучше - на 5 лет. Тогда и подход будет совсем другой. Никто, кстати, особо не выбрасывает мебель на мусорку при переезде и в Штатах. Икея - потому что они предлагают комплексные решения за относительно недорого. Зашел, увидел всю свою будущую комнату "от и до", купил и не паришься. Никто из украинских производителей ничего подобного и близко не предлагает.
Буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивлен, если мебель от Икеи будет НЕ ДОРОЖЕ чем в Польше, которая там (не говоря про нас) еще и близко не подошла к "штатовскому" уровню соотношения доход арендатора/цена мебели в Икее.
В 2024 году мы подаем заявку на вступление в ЕС. К этому времени зарплаты подтянутся и мебель по индивидуальному заказу будет стоить у нас существенно дороже, чем стандартная недорогая готовая мебель.
макс і ти в кандидати в прези?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Щось не так сє дєє з комерцією. Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка: "сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"
#буиттокадаражать!
ККЦ - ваш ход.
В сасєднєм цокалі?
В Кийофі Фейслеса, ЖК Ковальsky
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Щось не так сє дєє з комерцією. Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка: "сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"
#буиттокадаражать!
ККЦ - ваш ход.
судя по выделенному - хозяин попутал берега, заряжая цену и теперь надеется на бахатых айтишников - ну шо ж, бывает
кстати я уже говорил шо практически все мои знакомые, купившие комм недвигу под свой бизнес со временем начинают ее сдавать на днях встретил приятеля, у которого нежилое в каком то новострое на проспекте науки где он замутил продуктовый минимаркет - говорит «а вы были правы, я тут посчитал, так сдавать получается выгоднее чем париться с магазином» отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:...но уебищный зоряный никогда им не был
да, не был. но перед ним была свободная от застройки площадь с каким-никаким - но фонтаном. теперь же постоянные клиенты всяких первых рыл будут думать, как эту территорию максимально обрезать.
вы походу не в теме - фонтан тоже был «приватизирован» и там намечалось строительство, но его принудительно вернули городу, так шо никто там строить не будет, а нормальный летник там будет в самую масть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма»
А что из советского конструктивизма в Киеве Вам не нравится? Например https://bzh.life/ua/gorod/gorod-konstruktivism Мне кажется, это лучшее, что было в Киеве (или одно из лучших) построено за последние 100 лет. Или со сталинским ампиром перепутали? В стиле модернизма тоже достаточно красивых зданий.