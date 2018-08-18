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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3544354535463547

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:58

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флайман, один вопрос: Green Corner by Flyman - это гостевая зона, а по красной стрелочке - это спальная зона? Я правильно понял?
Зображення

зимою спальна там де стрілка, так як в зеленій зоні холоднувато,
а так закрив шторкою дверний проєм, надув дуйкою теплого повітря, і на шконку :)

Натт, это судьба. Можно, конечно, для приличия еще подинамить Флая, так скажем, распалить его, но аккуратно, так, чтобы не спугнуть. А так, в принципе, уже понятно, что "надо брать"(с).
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:00

  kingkongovets написав:...но уебищный зоряный никогда им не был

да, не был.
но перед ним была свободная от застройки площадь с каким-никаким - но фонтаном.
теперь же постоянные клиенты всяких первых рыл будут думать, как эту территорию максимально обрезать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:03

  airmax78 написав:
  J_P написав:
  airmax78 написав:Благосостояние я и назвал основной причиной. Плюс: повышение уровня защищенности арендатора и арендодателя и перевод взаимоотношений в правовое долгосрочное русло. Чтобы договор аренды - минимум на 3 года, лучше - на 5 лет. Тогда и подход будет совсем другой.
Никто, кстати, особо не выбрасывает мебель на мусорку при переезде и в Штатах. Икея - потому что они предлагают комплексные решения за относительно недорого. Зашел, увидел всю свою будущую комнату "от и до", купил и не паришься. Никто из украинских производителей ничего подобного и близко не предлагает.

Буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО удивлен, если мебель от Икеи будет НЕ ДОРОЖЕ чем в Польше, которая там (не говоря про нас) еще и близко не подошла к "штатовскому" уровню соотношения доход арендатора/цена мебели в Икее.

В 2024 году мы подаем заявку на вступление в ЕС. К этому времени зарплаты подтянутся и мебель по индивидуальному заказу будет стоить у нас существенно дороже, чем стандартная недорогая готовая мебель.

макс і ти в кандидати в прези?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:04

  Faceless написав:
  flyman написав:Щось не так сє дєє з комерцією.
Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:
"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"

#буиттокадаражать!


ККЦ - ваш ход.

В сасєднєм цокалі?

В Кийофі Фейслеса, ЖК Ковальsky
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:Щось не так сє дєє з комерцією.
Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:
"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"

#буиттокадаражать!


ККЦ - ваш ход.


судя по выделенному - хозяин попутал берега, заряжая цену и теперь надеется на бахатых айтишников - ну шо ж, бывает

кстати я уже говорил шо практически все мои знакомые, купившие комм недвигу под свой бизнес со временем начинают ее сдавать
на днях встретил приятеля, у которого нежилое в каком то новострое на проспекте науки где он замутил продуктовый минимаркет - говорит «а вы были правы, я тут посчитал, так сдавать получается выгоднее чем париться с магазином»
отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:...но уебищный зоряный никогда им не был

да, не был.
но перед ним была свободная от застройки площадь с каким-никаким - но фонтаном.
теперь же постоянные клиенты всяких первых рыл будут думать, как эту территорию максимально обрезать.


вы походу не в теме - фонтан тоже был «приватизирован» и там намечалось строительство, но его принудительно вернули городу, так шо никто там строить не будет, а нормальный летник там будет в самую масть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма»

А что из советского конструктивизма в Киеве Вам не нравится?
Например https://bzh.life/ua/gorod/gorod-konstruktivism
Мне кажется, это лучшее, что было в Киеве (или одно из лучших) построено за последние 100 лет.
Или со сталинским ампиром перепутали?
В стиле модернизма тоже достаточно красивых зданий.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:14

  kingkongovets написав:...так шо никто там строить не будет, а нормальный летник там будет в самую масть

значит гуд, посмотрим результат.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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