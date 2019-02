Додано: Пон 04 лют, 2019 16:08

flyman написав: Щось не так сє дєє з комерцією.

Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:

"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"



#буиттокадаражать!





ККЦ - ваш ход.



судя по выделенному - хозяин попутал берега, заряжая цену и теперь надеется на бахатых айтишников - ну шо ж, бывает



кстати я уже говорил шо практически все мои знакомые, купившие комм недвигу под свой бизнес со временем начинают ее сдавать

на днях встретил приятеля, у которого нежилое в каком то новострое на проспекте науки где он замутил продуктовый минимаркет - говорит «а вы были правы, я тут посчитал, так сдавать получается выгоднее чем париться с магазином»

