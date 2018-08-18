Додано: Пон 04 лют, 2019 16:41

Вы доказали какие-то просто мегакосмические математические формулы,доходы не упали,расходы тоже выросли не всегда и не на всё так как рванули доходы,в сухом остатке по вашим меседжам наступил какой-то коммунизм,ибо корупционеры и воры покупали в 13-м году всё стояками и кварталами, ибо пересичный врозеточник или крестьянин ни тогда,ни сейчас на квартиру не претендуют,цена падает,просто так!!!Выходит избавились от этих кровосисей,не нужны азировам и чивокуням все эти квартиры,только такое впечатление складывается,всё сейчас отлично,ибо средний человек никогда не претендовал на квартиру,нечего ему смотреть на эти бетонные коробки,не его это уровень,как зарплата не расти,всё равно это не его огород.Чего только квартиры в столице падают не понятно,наверное просто так падают,доходы на месте,коммуналка это какие-то страшилки для пересичных,они их не касаются,они ни на что не влияют.Вот так вот,всё растёт и пахнет,а цены сложились,волшебство(тоже от президента)Аренда не падает? Тут отписывались,что очень быстро сдали на венике за 7000 единичку в 38 квадратов,это уровень,круши постили по 10 000,а сдали не в худшей локации за 7,это прорыв,точно так же как и с ценами на недвижку,всё растёт,а эти глупые человеки так много сбрасывают,не верят в своё счастье и покращення,которое риусет статистика