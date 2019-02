Додано: Пон 04 лют, 2019 16:45

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма» меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма»

А что из советского конструктивизма в Киеве Вам не нравится?

Например https://bzh.life/ua/gorod/gorod-konstruktivism

Мне кажется, это лучшее, что было в Киеве (или одно из лучших) построено за последние 100 лет.

Или со сталинским ампиром перепутали?

если хотите об архитектуре киева поговорить так тут не самое лучшее место - для таких вещей есть скайскрепер, как и строимдом для обсуждения ремонтов)

тут и так один флуд и офтоп, но я сказал то шо сказал и да - этот ваш так называемый «сталинский ампир» лишь вариации на тему чикагского стиля, он мне нравится, в отличии от вышеперечисленного, как и традиционное украинское барокко, но и нью-йоркское ар-деко в новом строении очень даже ок смотрится

