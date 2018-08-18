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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 354635473548354935503551>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:32

  kingkongovets написав:...говорит «а вы были правы, я тут посчитал, так сдавать получается выгоднее чем париться с магазином»
отаке

имхо, нормальный расклад.
кто-то или более эффективен на момент или просто проедает капитал, платя аренду, - так и должно быть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:41

Рубрика "Интересный Киев"

История "Мистецького Барбакану"
https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/tochk ... y-barbakan
Оттудова Жилу в 2015 в армию и провожали. Он до сих пор по контракту служит, можете найти в фб "Аеророзвідку" и поддержать денюжкой. Пользы будет больше чем от виртуальной войны со зрадойопами тут. ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:41

Faceless Вы доказали какие-то просто мегакосмические математические формулы,доходы не упали,расходы тоже выросли не всегда и не на всё так как рванули доходы,в сухом остатке по вашим меседжам наступил какой-то коммунизм,ибо корупционеры и воры покупали в 13-м году всё стояками и кварталами, ибо пересичный врозеточник или крестьянин ни тогда,ни сейчас на квартиру не претендуют,цена падает,просто так!!!
Выходит избавились от этих кровосисей,не нужны азировам и чивокуням все эти квартиры,только такое впечатление складывается,всё сейчас отлично,ибо средний человек никогда не претендовал на квартиру,нечего ему смотреть на эти бетонные коробки,не его это уровень,как зарплата не расти,всё равно это не его огород.
Чего только квартиры в столице падают не понятно,наверное просто так падают,доходы на месте,коммуналка это какие-то страшилки для пересичных,они их не касаются,они ни на что не влияют.
Вот так вот,всё растёт и пахнет,а цены сложились,волшебство(тоже от президента) :lol:
Аренда не падает? Тут отписывались,что очень быстро сдали на венике за 7000 единичку в 38 квадратов,это уровень,круши постили по 10 000,а сдали не в худшей локации за 7,это прорыв,точно так же как и с ценами на недвижку,всё растёт,а эти глупые человеки так много сбрасывают,не верят в своё счастье и покращення,которое риусет статистика :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма»

А что из советского конструктивизма в Киеве Вам не нравится?
Например https://bzh.life/ua/gorod/gorod-konstruktivism
Мне кажется, это лучшее, что было в Киеве (или одно из лучших) построено за последние 100 лет.
Или со сталинским ампиром перепутали?
В стиле модернизма тоже достаточно красивых зданий.


если хотите об архитектуре киева поговорить так тут не самое лучшее место - для таких вещей есть скайскрепер, как и строимдом для обсуждения ремонтов)
тут и так один флуд и офтоп, но я сказал то шо сказал и да - этот ваш так называемый «сталинский ампир» лишь вариации на тему чикагского стиля, он мне нравится, в отличии от вышеперечисленного, как и традиционное украинское барокко, но и нью-йоркское ар-деко в новом строении очень даже ок смотрится
а стоны о здании бывшего института информации на лыбедской или о зоряном мне непонятны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:46

  kingkongovets написав:[

вы походу не в теме - фонтан тоже был «приватизирован»

:mrgreen: ахренеть, уже фонтаны приватизируют
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:49

Профілактика вигорання

до речі, після оточення Києва кавалірками,
як варіант цоколя
https://dou.ua/forums/topic/26313/
— окремо про принтер — крута штука. Йдучи на роботу ставиш модель на друк, вертаючись — забираєш «сюрприз». Відчуття того, що поки ти кодиш, на тебе щось невтомно працює — безцінно :)


може придбати 3Д принтер та надрукувати собі мебель?
а потім і на замовлення ???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:53

  Рыба-сом написав:История "Мистецького Барбакану"
https://bzh.life/ua/mesta-i-veshi/tochk ... y-barbakan
Оттудова Жилу в 2015 в армию и провожали. Он до сих пор по контракту служит, можете найти в фб "Аеророзвідку" и поддержать денюжкой. Пользы будет больше чем от виртуальной войны со зрадойопами тут. ;)

Кожна порядна людина підтримує українське військо.
Хто чим може))) І грошима, і не тільки)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:[

вы походу не в теме - фонтан тоже был «приватизирован»

:mrgreen: ахренеть, уже фонтаны приватизируют


знаю пару рестиков, построенных на месте бывших общественных туалетов в парках - да думаю и вы тоже)
большие фонтаны с бассейнами на площадях перед крупными общественными сооружениями изначально предназначались для охлаждения воды, используемой для кондиционирования, сейчас необходимость в этом отпала
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лют, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:57

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:меня ваще тошнит от совкового «конструктивизма» и «модернизма»

А что из советского конструктивизма в Киеве Вам не нравится?
Например https://bzh.life/ua/gorod/gorod-konstruktivism
Мне кажется, это лучшее, что было в Киеве (или одно из лучших) построено за последние 100 лет.
Или со сталинским ампиром перепутали?
В стиле модернизма тоже достаточно красивых зданий.


если хотите об архитектуре киева поговорить так тут не самое лучшее место - для таких вещей есть скайскрепер, как и строимдом для обсуждения ремонтов)
тут и так один флуд и офтоп, но я сказал то шо сказал и да - этот ваш так называемый «сталинский ампир» лишь вариации на тему чикагского стиля, он мне нравится, в отличии от вышеперечисленного, как и традиционное украинское барокко, но и нью-йоркское ар-деко в новом строении очень даже ок смотрится
а стоны о здании бывшего института информации на лыбедской или о зоряном мне непонятны

А, ну тогда усьо ясно. Ошибки не было :) а мне наоборот - сталинский ампир (так он и называется, кстати) и ар-деко безвкусицей и излишним эклектизмом отдает, вот тот же Госпром и по ссылке - приятно и до сих пор современно.
Но ок, о вкусах не спорят. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:05

  Рыба-сом написав:вот тот же Госпром

"7 из 12 лифтов здания работают без замены с начала эксплуатации в 1928 году."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BE%D0%BC

Так, це не пінопластові неохрущовські висотки)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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