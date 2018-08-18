имхо, нормальный расклад.
кто-то или более эффективен на момент или просто проедает капитал, платя аренду, - так и должно быть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:32
имхо, нормальный расклад.
кто-то или более эффективен на момент или просто проедает капитал, платя аренду, - так и должно быть.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:41
Рубрика "Интересный Киев"
История "Мистецького Барбакану"
Оттудова Жилу в 2015 в армию и провожали. Он до сих пор по контракту служит, можете найти в фб "Аеророзвідку" и поддержать денюжкой. Пользы будет больше чем от виртуальной войны со зрадойопами тут.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:41
Faceless Вы доказали какие-то просто мегакосмические математические формулы,доходы не упали,расходы тоже выросли не всегда и не на всё так как рванули доходы,в сухом остатке по вашим меседжам наступил какой-то коммунизм,ибо корупционеры и воры покупали в 13-м году всё стояками и кварталами, ибо пересичный врозеточник или крестьянин ни тогда,ни сейчас на квартиру не претендуют,цена падает,просто так!!!
Выходит избавились от этих кровосисей,не нужны азировам и чивокуням все эти квартиры,только такое впечатление складывается,всё сейчас отлично,ибо средний человек никогда не претендовал на квартиру,нечего ему смотреть на эти бетонные коробки,не его это уровень,как зарплата не расти,всё равно это не его огород.
Чего только квартиры в столице падают не понятно,наверное просто так падают,доходы на месте,коммуналка это какие-то страшилки для пересичных,они их не касаются,они ни на что не влияют.
Вот так вот,всё растёт и пахнет,а цены сложились,волшебство(тоже от президента)
Аренда не падает? Тут отписывались,что очень быстро сдали на венике за 7000 единичку в 38 квадратов,это уровень,круши постили по 10 000,а сдали не в худшей локации за 7,это прорыв,точно так же как и с ценами на недвижку,всё растёт,а эти глупые человеки так много сбрасывают,не верят в своё счастье и покращення,которое риусет статистика
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если хотите об архитектуре киева поговорить так тут не самое лучшее место - для таких вещей есть скайскрепер, как и строимдом для обсуждения ремонтов)
тут и так один флуд и офтоп, но я сказал то шо сказал и да - этот ваш так называемый «сталинский ампир» лишь вариации на тему чикагского стиля, он мне нравится, в отличии от вышеперечисленного, как и традиционное украинское барокко, но и нью-йоркское ар-деко в новом строении очень даже ок смотрится
а стоны о здании бывшего института информации на лыбедской или о зоряном мне непонятны
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:46
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:49
Профілактика вигорання
до речі, після оточення Києва кавалірками,
як варіант цоколя
може придбати 3Д принтер та надрукувати собі мебель?
а потім і на замовлення ???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:53
Кожна порядна людина підтримує українське військо.
Хто чим може))) І грошима, і не тільки)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:54
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
знаю пару рестиков, построенных на месте бывших общественных туалетов в парках - да думаю и вы тоже)
большие фонтаны с бассейнами на площадях перед крупными общественными сооружениями изначально предназначались для охлаждения воды, используемой для кондиционирования, сейчас необходимость в этом отпала
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лют, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:57
А, ну тогда усьо ясно. Ошибки не было а мне наоборот - сталинский ампир (так он и называется, кстати) и ар-деко безвкусицей и излишним эклектизмом отдает, вот тот же Госпром и по ссылке - приятно и до сих пор современно.
Но ок, о вкусах не спорят.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:05
"7 из 12 лифтов здания работают без замены с начала эксплуатации в 1928 году."
Так, це не пінопластові неохрущовські висотки)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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