Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
— окремо про принтер — крута штука. Йдучи на роботу ставиш модель на друк, вертаючись — забираєш «сюрприз». Відчуття того, що поки ти кодиш, на тебе щось невтомно працює — безцінно
може придбати 3Д принтер та надрукувати собі мебель? а потім і на замовлення ???
Таке ж на 3д зробити нізя..
Якщо чесно, то це днище... Сумно що так люди живуть.
Днище в тебе в голові, а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.
Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив, хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 лют, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant Напоминает Фейлис советского прапорщика,возьмём условный 80-й год совка,отслужили два друга срочку,один остаётся и идёт в учебку,годик и прапор готов,сколько получает прапорщик,под 250 рэ,он первый на очереди на квартиру,сразу дадут общежитие,в итоге паёк,санаторий,через год максимум единичка,если будет дефицит,то Фейлис первым получит мясо и сгущёнку. Второй друг вернулся и остаётся жить с мамой,идёт грузчиком в продмаг и получает 70 рэ. На какую в первую очередь посмотрит невеста и откроются все блага дальнейшей пирамиды Маслоу? Вот так и Фейлис,очень даже попав "в струю",он искренне не понимает несогласных,в чём дело,всё чудесно,пусть ничего не меняется,страна идёт в правильном направлении,спасибо власти за это(а потом говорит,что политики в его хвалебных постах сегодняшнему строю НЕТ)
Почему только недвига летит вниз,ведь у нас 15 кварталов растёт экономика,зарплаты,всё короче растёт,стали возвращаться люди с заробиткив,что за рынок недвиги такой,не понимает всей красоты и мощного роста экономики,что за ерунда? Кто не прав,мы или Фейлис,у нас уже по его словам на борщаге 120 000 у.е. должна стоить гостинка,ведь за счёт теневой экономики уровень средней з.п. в 17 000 по Киеву очень занижен,правда потом Фейлис сказал,что все кто работает не могут даже претендовать на эту радость 20-ти метровую,а кто же тогда должен покупать жильё,марсиане???
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 04 лют, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Первый написав:Таке ж на 3д зробити нізя.. Якщо чесно, то це днище... Сумно що так люди живуть.
Мне кажется что если допечатать этому дивану-трансформеру новую обивку, то может и ничего, как для "контемпорари лофт бай Флай". Конечно, не Натуцци, ну так и стоит бесплатно. Зеленая плитка - добавила уюта. С освещением что-то надо делать. Фотки как-будто из подвала. Но это же не подвал?
flyman написав:а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.
Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив, хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.
Флай, после каждого вашего нового фотосета вы получаете все меньше критики - т.е. движетесь вы в правильном направлении. По укладке плитки: вы же не сказали как клали: на 6лям6ы или под гребенку? Какая толщина швов, по уровню ли плитка лежит, чем затирали и как - этого всего на фото не видно. Класть начали от угла целыми плитками. Т.е. раскладку не делали и возможно у других стен, прямо на виду, будут некрасивые маленькие подрезки - но тут тоже можно только догадываться. Вы же сразу раз и трансформером красоту закрыли. Но, надо сказать, что трансформер встал как влитой. Бежевое с зеленым на фоне оранжевой кирпичной и серой бетонной стены - цветовая гамма - неплохая.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 04 лют, 2019 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Таке ж на 3д зробити нізя.. Якщо чесно, то це днище... Сумно що так люди живуть.
Мне кажется что если допечатать этому дивану-трансформеру новую обивку, то может и ничего, как для "контемпорари лофт бай Флай". Конечно, не Натуцци, ну так и стоит бесплатно. Зеленая плитка - добавила уюта. С освещением что-то надо делать. Фотки как-будто из подвала. Но это же не подвал?
там тре передній брусок змінити, так як втріслий, я навіть знайшов цілий і по розміру, і заодно освою ремесло мебельщика....
До речі, де Долярчик? Долярчик, що скажеш про зелений куток, і майстерність "із валіком"? Коли твій буде готовий?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Таке ж на 3д зробити нізя.. Якщо чесно, то це днище... Сумно що так люди живуть.
Мне кажется что если допечатать этому дивану-трансформеру новую обивку, то может и ничего, как для "контемпорари лофт бай Флай". Конечно, не Натуцци, ну так и стоит бесплатно. Зеленая плитка - добавила уюта. С освещением что-то надо делать. Фотки как-будто из подвала. Но это же не подвал?
Грішно сміятися ....
До обивки ще тре і наповнення змінити. Я навіть уявити боюся, що там всередині, якщо у такому стані верх дивану. Адже не брезент і все текло всередину. Да і каркас розбитий.
somilitark написав:Вот так и Фейлис,очень даже попав "в струю",он искренне не понимает несогласных,в чём дело,всё чудесно,пусть ничего не меняется,страна идёт в правильном направлении,спасибо власти за это(а потом говорит,что политики в его хвалебных постах сегодняшнему строю НЕТ)
Почему только недвига летит вниз,ведь у нас 15 кварталов растёт экономика,зарплаты,всё короче растёт,стали возвращаться люди с заробиткив,что за рынок недвиги такой,не понимает всей красоты и мощного роста экономики,что за ерунда? Кто не прав,мы или Фейлис,у нас уже по его словам на борщаге 120 000 у.е. должна стоить гостинка,ведь за счёт теневой экономики уровень средней з.п. в 17 000 по Киеву очень занижен
flyman написав:а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.
Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив, хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.
Флай, после каждого вашего нового фотосета вы получаете все меньше критики - т.е. движетесь вы в правильном направлении. По укладке плитки: вы же не сказали как клали: на 6лям6ы или под гребенку? Какая толщина швов, по уровню ли плитка лежит, чем затирали и как - этого всего на фото не видно. Класть начали от угла целыми плитками. Т.е. раскладку не делали и возможно у других стен, прямо на виду, будут некрасивые маленькие подрезки - но тут тоже можно только догадываться. Вы же сразу раз и трансформером красоту закрыли. Но, надо сказать, что трансформер встал как влитой. Бежевое с зеленым на фоне оранжевой кирпичной и серой бетонной стены - цветовая гамма - неплохая.
да ж не знаю, клав як получалося, на другий день переклав перший ряд, але потім пішло-поїхало, наловчився із густиної консистенції розчину і товщиною шару, і 2й-4й ряди пішли чітко, тільки закінчився пісок, і прийдеться чекати коли розтане сніг, щоб продовжити нарощування площі покритої плитком.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.