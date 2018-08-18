somilitark написав:

Напоминает Фейлис советского прапорщика,возьмём условный 80-й год совка,отслужили два друга срочку,один остаётся и идёт в учебку,годик и прапор готов,сколько получает прапорщик,под 250 рэ,он первый на очереди на квартиру,сразу дадут общежитие,в итоге паёк,санаторий,через год максимум единичка,если будет дефицит,то Фейлис первым получит мясо и сгущёнку.Второй друг вернулся и остаётся жить с мамой,идёт грузчиком в продмаг и получает 70 рэ.На какую в первую очередь посмотрит невеста и откроются все блага дальнейшей пирамиды Маслоу?Вот так и Фейлис,очень даже попав "в струю",он искренне не понимает несогласных,в чём дело,всё чудесно,пусть ничего не меняется,страна идёт в правильном направлении,спасибо власти за это(а потом говорит,что политики в его хвалебных постах сегодняшнему строю НЕТ)Почему только недвига летит вниз,ведь у нас 15 кварталов растёт экономика,зарплаты,всё короче растёт,стали возвращаться люди с заробиткив,что за рынок недвиги такой,не понимает всей красоты и мощного роста экономики,что за ерунда?Кто не прав,мы или Фейлис,у нас уже по его словам на борщаге 120 000 у.е. должна стоить гостинка,ведь за счёт теневой экономики уровень средней з.п. в 17 000 по Киеву очень занижен,правда потом Фейлис сказал,что все кто работает не могут даже претендовать на эту радость 20-ти метровую,а кто же тогда должен покупать жильё,марсиане???