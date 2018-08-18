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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:36
Флай, по законам дизайна у вас уже есть четыре доминирующих цвета: серый, зеленый, бежевый и оранжевый. Постарайтесь удержаться в их рамках - больше цветов в интерьер не добавляйте - будет аляповато - только оттенки уже имеющихся.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37
airmax78 написав:
Флай, по законам дизайна у вас уже есть четыре доминирующих цвета: серый, зеленый, бежевый и оранжевый. Постарайтесь удержаться в их рамках - больше цветов в интерьер не добавляйте - будет аляповато - только оттенки уже имеющихся.
зелений мій улюблений,
здається що весна і ти на полі із трави, і ось-ось розвітнуть квіточки...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:38
Frant написав: flyman написав:
а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.
Плитку - вкрав?
Чи з смітника?
Чому всю підлогу не закрив плиткою???
Тобто крадений - лише пісок?
flyman написав:
тільки закінчився пісок, і прийдеться чекати коли розтане сніг,
Невже плитка куплена????
Б/у???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:38
somilitark написав:Frant
Напоминает Фейлис советского прапорщика,возьмём условный 80-й год совка,отслужили два друга срочку,один остаётся и идёт в учебку,годик и прапор готов,сколько получает прапорщик,под 250 рэ,он первый на очереди на квартиру,сразу дадут общежитие,в итоге паёк,санаторий,через год максимум единичка,если будет дефицит,то Фейлис первым получит мясо и сгущёнку.
Второй друг вернулся и остаётся жить с мамой,идёт грузчиком в продмаг и получает 70 рэ.
На какую в первую очередь посмотрит невеста и откроются все блага дальнейшей пирамиды Маслоу?
Вот так и Фейлис,очень даже попав "в струю",он искренне не понимает несогласных,в чём дело,всё чудесно,пусть ничего не меняется,страна идёт в правильном направлении,спасибо власти за это(а потом говорит,что политики в его хвалебных постах сегодняшнему строю НЕТ)
Почему только недвига летит вниз,ведь у нас 15 кварталов растёт экономика,зарплаты,всё короче растёт,стали возвращаться люди с заробиткив,что за рынок недвиги такой,не понимает всей красоты и мощного роста экономики,что за ерунда?
Кто не прав,мы или Фейлис,у нас уже по его словам на борщаге 120 000 у.е. должна стоить гостинка,ведь за счёт теневой экономики уровень средней з.п. в 17 000 по Киеву очень занижен,правда потом Фейлис сказал,что все кто работает не могут даже претендовать на эту радость 20-ти метровую,а кто же тогда должен покупать жильё,марсиане???
Поразительно, сколько вы можете сочинить про собеседника. При этом вроде и читаете, а не понимаете прочитанного. Могу лишь процитировать ДС, в плане перечитать "шевеля губами" что я писал вам в ответ, и прекратить сочинять всякие глупости и небылицы. Только в чинуши и прокуроры меня ещё не записали. Чувствую, скоро и до этого дойдёт
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:38
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.
Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив,
хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.
Флай, после каждого вашего нового фотосета вы получаете все меньше критики - т.е. движетесь вы в правильном направлении.
По укладке плитки: вы же не сказали как клали: на 6лям6ы или под гребенку? Какая толщина швов, по уровню ли плитка лежит, чем затирали и как - этого всего на фото не видно. Класть начали от угла целыми плитками. Т.е. раскладку не делали и возможно у других стен, прямо на виду, будут некрасивые маленькие подрезки - но тут тоже можно только догадываться. Вы же сразу раз и трансформером красоту закрыли. Но, надо сказать, что трансформер встал как влитой. Бежевое с зеленым на фоне оранжевой кирпичной и серой бетонной стены - цветовая гамма - неплохая.
да ж не знаю, клав як получалося,
на другий день переклав перший ряд,
але потім пішло-поїхало, наловчився із густиної консистенції розчину і товщиною шару, і 2й-4й ряди пішли чітко, тільки закінчився пісок, і прийдеться чекати коли розтане сніг, щоб продовжити нарощування площі покритої плитком.
Ыыыы? Какой песок?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:39
somilitark написав:
Напоминает Фейлис советского прапорщика
Цікаве порівняння)))
Faceless написав:
Только в чинуши и прокуроры меня ещё не записали. Чувствую, скоро и до этого дойдёт
Фейслес, продовжуйте далі писати по шоферів, парковщиків і електриків з ЗП 1000-1500 дол/міс)))
І Вас запишуть не те що в прокурори, а зразу в міністри)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:47
airmax78 написав: flyman написав:
да ж не знаю, клав як получалося,
на другий день переклав перший ряд,
але потім пішло-поїхало, наловчився із густиної консистенції розчину і товщиною шару, і 2й-4й ряди пішли чітко, тільки закінчився пісок, і прийдеться чекати коли розтане сніг, щоб продовжити нарощування площі покритої плитком.
Ыыыы? Какой песок?
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:49
airmax78 написав:
Ыыыы? Какой песок?
білий, річковий, мабуть що так
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:50
Faceless
Мягкая форма прописной истины:закончились аргументы,перейду к оскорблениям
А чем вам не нравится моё сравнение?
Вы попали в струю,когда не понимаете чем живёт большинство,ответьте,почему снижаются цены на недвижимость,кто должен покупать условную гостинку,как не парочка работяг из Ашана,если всё чудесно и догнали 13-й год по доходам,почему люди уезжают В Польшу всего навсего на 20-25 000 за минусом затрат на жильё,переезд и дискомфорт,связанный с тем,что ты никто и далеко от семьи,родных и близких ,если в столице 17 000 средняя,вы кстати говорили,что ещё больше косят,теневая экономика рулит.
Что-то я придумал?
Или кто-то просто не понимает азбучных экономических величин,про дутую статистику,про реальный уровень цен и соотношения доход\расход,который рухнул даже в сравнении с 13-м годом,что и отражается в динамике цен на квартиры?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:51
flyman написав:
тільки закінчився пісок, і прийдеться чекати коли розтане сніг, щоб продовжити нарощування площі покритої плитком.
Негодяи-дворники сгружали снег в песочницу?
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