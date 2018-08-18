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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3549355035513552>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:55

  airmax78 написав:Ыыыы? Какой песок? :shock:

А вы думаете, мешки церезита на мусорке валяются? Поконцепции должна быть набрана придорожная пыль у завода ЖБИ и замешана с песком из общедоступных источников.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я вот одного понять не могу - флай садист, или мазохист?
или все же троллинг?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лют, 2019 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:56

flyman Я стесняюсь спросить, а Вы на работу ходите? Или весь день на диване?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:03

Nikita1000

Навіщо йому ходити на роботу, якщо він і так добре заробляє:
  flyman написав:а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.

Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив,
хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.


:mrgreen:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:04

Nikita1000

работать вредно
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы все можете, конечно, смеяться. Но я посмотрел эти фотки, взял свою смету и повычеркивал нах многие позиции. Экономия 147 тыс. грн. Вот так, на ровном месте.
Флай, хотим еще фоток. Держите нас в курсе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:12

  airmax78 написав:Вы все можете, конечно, смеяться. Но я посмотрел эти фотки, взял свою смету и повычеркивал нах многие позиции. Экономия 147 тыс. грн. Вот так, на ровном месте.
Флай, хотим еще фоток. Держите нас в курсе.

А в чём именно экономия,решили сами класть плитку и брать в руки валик,или вернуть квартиру продавцу?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:24

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Вы все можете, конечно, смеяться. Но я посмотрел эти фотки, взял свою смету и повычеркивал нах многие позиции. Экономия 147 тыс. грн. Вот так, на ровном месте.
Флай, хотим еще фоток. Держите нас в курсе.

А в чём именно экономия,решили сами класть плитку и брать в руки валик,или вернуть квартиру продавцу?

Да мне там много чего лишнего написали. Я велся - т.к. говорили что так лучше будет. Но сейчас понимаю - что это просто пустая трата денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:25

#theminimalist

бачу старперам родом з совка сучасний концепт поколiння Z & Y не понять.
пшонка стайл або евроремонт - #нашевсьо
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:27

де Долярчик

Долярчик, чому не пишеш?
Задусила рагулiвська львiська жаба?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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