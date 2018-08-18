А вы думаете, мешки церезита на мусорке валяются? Поконцепции должна быть набрана придорожная пыль у завода ЖБИ и замешана с песком из общедоступных источников.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:55
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:55
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я вот одного понять не могу - флай садист, или мазохист?
или все же троллинг?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лют, 2019 17:56, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:56
flyman Я стесняюсь спросить, а Вы на работу ходите? Или весь день на диване?
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:03
Nikita1000
Навіщо йому ходити на роботу, якщо він і так добре заробляє:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:04
Nikita1000
работать вредно
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы все можете, конечно, смеяться. Но я посмотрел эти фотки, взял свою смету и повычеркивал нах многие позиции. Экономия 147 тыс. грн. Вот так, на ровном месте.
Флай, хотим еще фоток. Держите нас в курсе.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:12
А в чём именно экономия,решили сами класть плитку и брать в руки валик,или вернуть квартиру продавцу?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:24
Да мне там много чего лишнего написали. Я велся - т.к. говорили что так лучше будет. Но сейчас понимаю - что это просто пустая трата денег.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:25
#theminimalist
бачу старперам родом з совка сучасний концепт поколiння Z & Y не понять.
пшонка стайл або евроремонт - #нашевсьо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:27
де Долярчик
Долярчик, чому не пишеш?
Задусила рагулiвська львiська жаба?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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