Додано: Пон 04 лют, 2019 18:03

Nikita1000



Навіщо йому ходити на роботу, якщо він і так добре заробляє:

flyman написав: а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.



Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив,

хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит. а в мене зелений кутоквикладеної плитки.Оцінкажоден з Хпертів не озвучив,хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.



Навіщо йому ходити на роботу, якщо він і так добре заробляє:

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.