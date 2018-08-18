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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3549355035513552

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:35

По данным Держстата

Тільки за 2018 р. середня квартплата збільшилась із 1476 грн у грудні 2017 р. до 2293 грн в грудні 2018 р. або на 55 %.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:40

  airmax78 написав: Но сейчас понимаю - что это просто пустая трата денег.

Даже в 100%-м юморе,есть доля правды,это я про вентиляцию уровня промобъекта в вашей квартире,ох разведут вас на лишнее бабло,ой разведут как последнего оленя)))
Но есть этому физический предел,я имею ввиду тот факт,что когда смета побьёт все мыслимые и не мыслимые суммы,то вы сами остановитесь,может и денюжка закончится и снова будете громко жалеть.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:42

  flyman написав:Долярчик, чому не пишеш?
Задусила рагулiвська львiська жаба?

Ладно Долярчик. Почему Натт молчит, ради которой эта вся хэндмейд красота здесь выкладывается?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:44

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Но сейчас понимаю - что это просто пустая трата денег.

Даже в 100%-м юморе,есть доля правды,это я про вентиляцию уровня промобъекта в вашей квартире,ох разведут вас на лишнее бабло,ой разведут как последнего оленя)))
Но есть этому физический предел,я имею ввиду тот факт,что когда смета побьёт все мыслимые и не мыслимые суммы,то вы сами остановитесь,может и денюжка закончится и снова будете громко жалеть.

Я же с Альтерхаус работаю: там все четко. Вот смета. Вот план-график проведения работ. Вот акт выполненных работ. Примите, распишитесь. Сегодня подписали договор, завтра оплатили 100% аванс, через 4 месяца въезжаешь в готовую квартиру.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:50

i по грошам, наразi на обживання цоколя пiшло 10800 грн., eкономiя на орендi 18000 грн.
Iтого 'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн., якi смiливо можна вкласти в подальшi покращення цоколя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:52

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.

Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив,
хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.

Флай, после каждого вашего нового фотосета вы получаете все меньше критики - т.е. движетесь вы в правильном направлении.
По укладке плитки: вы же не сказали как клали: на 6лям6ы или под гребенку? Какая толщина швов, по уровню ли плитка лежит, чем затирали и как - этого всего на фото не видно. Класть начали от угла целыми плитками. Т.е. раскладку не делали и возможно у других стен, прямо на виду, будут некрасивые маленькие подрезки - но тут тоже можно только догадываться. Вы же сразу раз и трансформером красоту закрыли. Но, надо сказать, что трансформер встал как влитой. Бежевое с зеленым на фоне оранжевой кирпичной и серой бетонной стены - цветовая гамма - неплохая.

да ж не знаю, клав як получалося,
на другий день переклав перший ряд,
але потім пішло-поїхало, наловчився із густиної консистенції розчину і товщиною шару, і 2й-4й ряди пішли чітко, тільки закінчився пісок, і прийдеться чекати коли розтане сніг, щоб продовжити нарощування площі покритої плитком.


Пісок під хатою нагріб? Жуки полізуть
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:02

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Но сейчас понимаю - что это просто пустая трата денег.

Даже в 100%-м юморе,есть доля правды,это я про вентиляцию уровня промобъекта в вашей квартире,ох разведут вас на лишнее бабло,ой разведут как последнего оленя)))
Но есть этому физический предел,я имею ввиду тот факт,что когда смета побьёт все мыслимые и не мыслимые суммы,то вы сами остановитесь,может и денюжка закончится и снова будете громко жалеть.

Я же с Альтерхаус работаю: там все четко. Вот смета. Вот план-график проведения работ. Вот акт выполненных работ. Примите, распишитесь. Сегодня подписали договор, завтра оплатили 100% аванс, через 4 месяца въезжаешь в готовую квартиру.

Можно подробностей?
Сколько метров,ремонт с нуля? сколько смета?
Но как правило в таких случаях,смета уже умноженная на 2 от того,что можно было делать по ходу пьесы,так что могут уже и не повышать)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн.


Когда прелесть была куплена, 2016?
Зато свое!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:14

вересень 2015,
стояла консервою, поки був у Польщi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:22

  somilitark написав:Faceless
Мягкая форма прописной истины:закончились аргументы,перейду к оскорблениям 8)

А чем вам не нравится моё сравнение?
Вы попали в струю,когда не понимаете чем живёт большинство,ответьте,почему снижаются цены на недвижимость,кто должен покупать условную гостинку,как не парочка работяг из Ашана,если всё чудесно и догнали 13-й год по доходам,почему люди уезжают В Польшу всего навсего на 20-25 000 за минусом затрат на жильё,переезд и дискомфорт,связанный с тем,что ты никто и далеко от семьи,родных и близких ,если в столице 17 000 средняя,вы кстати говорили,что ещё больше косят,теневая экономика рулит.
Что-то я придумал?
Или кто-то просто не понимает азбучных экономических величин,про дутую статистику,про реальный уровень цен и соотношения доход\расход,который рухнул даже в сравнении с 13-м годом,что и отражается в динамике цен на квартиры? :wink:

Добряче Сомік розпатрав Фейслеса))) Як кухарка гострим ножем рибу)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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