airmax78 написав:

flyman написав: а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.



Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив,

хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит. а в мене зелений куток власноручно викладеної плитки.Оцінка скільки "заробив" як вплиточник жоден з Хпертів не озвучив,хоча тут лунають гучні заяви про казкові заробки вплиточників і їх дефіцит.

Флай, после каждого вашего нового фотосета вы получаете все меньше критики - т.е. движетесь вы в правильном направлении.По укладке плитки: вы же не сказали как клали: на 6лям6ы или под гребенку? Какая толщина швов, по уровню ли плитка лежит, чем затирали и как - этого всего на фото не видно. Класть начали от угла целыми плитками. Т.е. раскладку не делали и возможно у других стен, прямо на виду, будут некрасивые маленькие подрезки - но тут тоже можно только догадываться. Вы же сразу раз и трансформером красоту закрыли. Но, надо сказать, что трансформер встал как влитой. Бежевое с зеленым на фоне оранжевой кирпичной и серой бетонной стены - цветовая гамма - неплохая.