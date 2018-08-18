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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3550355135523553

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1358
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1358
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:52

  kingkongovets написав:я вот одного понять не могу - флай садист, или мазохист?
или все же троллинг?

последнее
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

это прекрасно ящетаю

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42

  kingkongovets написав:это прекрасно ещетаю

Дома, закрывающие горизонт - достойные преемники 96й серии. От такого вида не грех и за шторой спрятаться. "Шторы решают"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53

  flyman написав:i по грошам, наразi на обживання цоколя пiшло 10800 грн., eкономiя на орендi 18000 грн.
Iтого 'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн., якi смiливо можна вкласти в подальшi покращення цоколя

Я на трамваї не їздив років з десять. Яка економія !!!!!!!!!!! Порадьте, куди вкласти зекономлені гроші !!! Я й подумати не міг, що став ТАКИМ багатим !!
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