Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 19:52
kingkongovets написав:
я вот одного понять не могу - флай садист, или мазохист?
или все же троллинг?
последнее
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:27
это прекрасно ящетаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42
kingkongovets написав:
это прекрасно ещетаю
Дома, закрывающие горизонт - достойные преемники 96й серии. От такого вида не грех и за шторой спрятаться. "Шторы решают"(с)
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53
flyman написав:
i по грошам, наразi на обживання цоколя пiшло 10800 грн., eкономiя на орендi 18000 грн.
Iтого 'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн., якi смiливо можна вкласти в подальшi покращення цоколя
Я на трамваї не їздив років з десять. Яка економія !!!!!!!!!!! Порадьте, куди вкласти зекономлені гроші !!! Я й подумати не міг, що став ТАКИМ багатим !!
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