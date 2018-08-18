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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:27
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53
Я на трамваї не їздив років з десять. Яка економія !!!!!!!!!!! Порадьте, куди вкласти зекономлені гроші !!! Я й подумати не міг, що став ТАКИМ багатим !!
Додано: Пон 04 лют, 2019 20:58
Собираете на коленные суставы?
Логично)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:01
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:09
Ні, не логічно, просто більше 20 років не можу знайти трамвайні колії у своєму районі. Як їх зі Старонаводницької прибрали, так і економлю. Жахаюся порахувати профіт.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:21
ihorkyiv,
ти думаеш, що тролиш,
а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття....
Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро,
200+200грн. по проiзним.
Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче.
Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:35
А пiсля пiдвищення 14.7.2018,вартостi проiзду за сезон виходить економii на 2 пари халявного, стильного, якiсного взуття.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... я вже по основних(3-4х) гілках не встигаю читати, не те щоб ще щось коментувати
(правда, сусіди трохи скаржаться, що мене у Вайбері "забагато")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:47
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