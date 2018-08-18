Додано: Пон 04 лют, 2019 21:21

ihorkyiv,

ти думаеш, що тролиш,

а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття....

Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро,

200+200грн. по проiзним.

Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче.

Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.