RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35513552355335543555>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

это прекрасно ящетаю

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5916
З нами з: 05.06.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42

  kingkongovets написав:это прекрасно ещетаю

Дома, закрывающие горизонт - достойные преемники 96й серии. От такого вида не грех и за шторой спрятаться. "Шторы решают"(с)
airmax78
 
Повідомлень: 27846
З нами з: 25.10.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 3086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53

  flyman написав:i по грошам, наразi на обживання цоколя пiшло 10800 грн., eкономiя на орендi 18000 грн.
Iтого 'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн., якi смiливо можна вкласти в подальшi покращення цоколя

Я на трамваї не їздив років з десять. Яка економія !!!!!!!!!!! Порадьте, куди вкласти зекономлені гроші !!! Я й подумати не міг, що став ТАКИМ багатим !!
ihorkyiv
 
Повідомлень: 360
З нами з: 01.05.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:58

  ihorkyiv написав:
  flyman написав:i по грошам, наразi на обживання цоколя пiшло 10800 грн., eкономiя на орендi 18000 грн.
Iтого 'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн., якi смiливо можна вкласти в подальшi покращення цоколя

Я на трамваї не їздив років з десять. Яка економія !!!!!!!!!!! Порадьте, куди вкласти зекономлені гроші !!! Я й подумати не міг, що став ТАКИМ багатим !!

Собираете на коленные суставы?
Логично)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 30.12.09
Подякував: 269 раз.
Подякували: 1903 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:01

  flyman написав:вересень 2015,
стояла консервою, поки був у Польщi

Скільки років рачкування на трускавках вам вартував цоколь ???
ihorkyiv
 
Повідомлень: 360
З нами з: 01.05.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:09

  somilitark написав:
  ihorkyiv написав:
  flyman написав:i по грошам, наразi на обживання цоколя пiшло 10800 грн., eкономiя на орендi 18000 грн.
Iтого 'чистий прибуток" за 10 мic. 7200 грн., якi смiливо можна вкласти в подальшi покращення цоколя

Я на трамваї не їздив років з десять. Яка економія !!!!!!!!!!! Порадьте, куди вкласти зекономлені гроші !!! Я й подумати не міг, що став ТАКИМ багатим !!

Собираете на коленные суставы?
Логично)))

Ні, не логічно, просто більше 20 років не можу знайти трамвайні колії у своєму районі. Як їх зі Старонаводницької прибрали, так і економлю. Жахаюся порахувати профіт.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 360
З нами з: 01.05.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:21

ihorkyiv,
ти думаеш, що тролиш,
а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття....
Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро,
200+200грн. по проiзним.
Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче.
Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15001
З нами з: 09.03.14
Подякував: 899 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:35

А пiсля пiдвищення 14.7.2018,вартостi проiзду за сезон виходить економii на 2 пари халявного, стильного, якiсного взуття.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15001
З нами з: 09.03.14
Подякував: 899 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:До речі, де Долярчик?
Долярчик, що скажеш про зелений куток, і майстерність "із валіком"?
Коли твій буде готовий?

.... я вже по основних(3-4х) гілках не встигаю читати, не те щоб ще щось коментувати :mrgreen:
(правда, сусіди трохи скаржаться, що мене у Вайбері "забагато") :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 19.10.15
Подякував: 340 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:47

  Долярчик написав:.... я вже по основних(3-4х) гілках не встигаю читати, не те щоб ще щось коментувати :mrgreen:
(правда, сусіди трохи скаржаться, що мене у Вайбері "забагато") :mrgreen:

Представляю как вы их задолбали бесконечными вопросами и точками в них :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 5208
З нами з: 27.12.12
Подякував: 446 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35513552355335543555>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, IDAN і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1304, 1305, 1306
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
13055 2234618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лют, 2019 21:51
hume
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5614
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11537)
04.02.2019 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.