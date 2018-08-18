Додано: Пон 04 лют, 2019 21:49

2$

А що це за гiлки:

1. валютна, бо ти помiняв кiлька раз по $200 ПА28 та переживаеш, чи не прогадав

2. акурта

3. купуемо для себе у Львовi

4. коли дно КРЖН ...

5.???

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.