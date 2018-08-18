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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3552355335543555>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:49

2$
А що це за гiлки:
1. валютна, бо ти помiняв кiлька раз по $200 ПА28 та переживаеш, чи не прогадав
2. акурта
3. купуемо для себе у Львовi
4. коли дно КРЖН ...
5.???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:59

волютчiкi побачили хрест з МА200 й МА50 та вангують поход на юх пари UAHUSD.
недвигаракетойуверх !
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:04

если Юля, гриша сначала ПА25 а потом криза минет i буде ПА50 с откатом на ПА40?.
Якщо Зэля, тогда мирний возврат Донбаса (так Беня сказав в iнтерву).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 лют, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:05

  flyman написав:2$
А що це за гiлки:
1. валютна, бо ти помiняв кiлька раз по $200 ПА28 та переживаеш, чи не прогадав
2. акурта
3. купуемо для себе у Львовi
4. коли дно КРЖН ...
5.???

1)... поміняв ~ 3К ПА 28 і 28+
... ну, дуууууууууже рідко на банківські гілки заходжу...

... просто кажу, що менше вже в мене часу на всякі форуми....
- та й у Вайбері "набридаю" своїми питаннями/ідеями сусідам :mrgreen:
... от тут зараз ще читаю з ..хх42-ї сторінки :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09

  hume написав:
  Долярчик написав:.... я вже по основних(3-4х) гілках не встигаю читати, не те щоб ще щось коментувати :mrgreen:
(правда, сусіди трохи скаржаться, що мене у Вайбері "забагато") :mrgreen:

Представляю как вы их задолбали бесконечными вопросами и точками в них :mrgreen:

Нє, там пишу без крапок :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:11

Долярчик
читай, бо в проплачених учоток вже робочий день закiнчився
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2 флай & долярчик:

вам тут шо медом помазано?
ну стартаните себе ветку про обвал/рост цен на недвигу в ипенях и резвитесь там
ну реально запарили, двое из ларца, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:13

  Долярчик написав:
  flyman написав:До речі, де Долярчик?
Долярчик, що скажеш про зелений куток, і майстерність "із валіком"?
Коли твій буде готовий?

.... я вже по основних(3-4х) гілках не встигаю читати, не те щоб ще щось коментувати :mrgreen:
(правда, сусіди трохи скаржаться, що мене у Вайбері "забагато") :mrgreen:

Долярчик, не будьте собой. Старайтесь не писать в Вайбере соседям. Не надо чтобы они думали о вас также как о вас думают на этой ветке.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:14

  hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

В этом случае за картку сталого побуту.
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