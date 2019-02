Додано: Пон 04 лют, 2019 22:11

2 флай & долярчик:



вам тут шо медом помазано?

ну стартаните себе ветку про обвал/рост цен на недвигу в ипенях и резвитесь там

ну реально запарили, двое из ларца, бл

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.