2$
А що це за гiлки:
1. валютна, бо ти помiняв кiлька раз по $200 ПА28 та переживаеш, чи не прогадав
2. акурта
3. купуемо для себе у Львовi
4. коли дно КРЖН ...
5.???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:49
2$
А що це за гiлки:
1. валютна, бо ти помiняв кiлька раз по $200 ПА28 та переживаеш, чи не прогадав
2. акурта
3. купуемо для себе у Львовi
4. коли дно КРЖН ...
5.???
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:59
волютчiкi побачили хрест з МА200 й МА50 та вангують поход на юх пари UAHUSD.
недвигаракетойуверх !
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:04
если Юля, гриша сначала ПА25 а потом криза минет i буде ПА50 с откатом на ПА40?.
Якщо Зэля, тогда мирний возврат Донбаса (так Беня сказав в iнтерву).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 лют, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:05
1)... поміняв ~ 3К ПА 28 і 28+
... ну, дуууууууууже рідко на банківські гілки заходжу...
... просто кажу, що менше вже в мене часу на всякі форуми....
- та й у Вайбері "набридаю" своїми питаннями/ідеями сусідам
... от тут зараз ще читаю з ..хх42-ї сторінки
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09
Нє, там пишу без крапок
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:11
Долярчик
читай, бо в проплачених учоток вже робочий день закiнчився
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2 флай & долярчик:
вам тут шо медом помазано?
ну стартаните себе ветку про обвал/рост цен на недвигу в ипенях и резвитесь там
ну реально запарили, двое из ларца, бл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:13
Долярчик, не будьте собой. Старайтесь не писать в Вайбере соседям. Не надо чтобы они думали о вас также как о вас думают на этой ветке.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:14
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