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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:15
слиш борзий, тобi рот не закривають коли ти в темi КРЖ(илой)Н париш про комерц, а ще 100500 фоток Кийова з телегамт на Горького.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
снижение курса доллара... на первичке ступор
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:24
Чому як пишете Ви, то це вважається "петросянством", а мою, чомусь по-іншому трактують....
- я ж теж хочу, щоб більшість моїх дописів ввжали, як жарти/стьоб.... а не серйозно ставились до них!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:26
Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27
мою, чомусь по-іншому
трактують....
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тому що ти не з Поскота...а решта ви як брати по нещастю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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