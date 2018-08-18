Додано: Пон 04 лют, 2019 22:40

якце нашо?

я хочу красiво, весь пол в плитцi-зешьонцi (ну ти намьок поняв про нового Президента).

p.s.

чекай завтра ще на фотку зеленого уголка для Натт

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.