Додано: Пон 04 лют, 2019 22:42

airmax78 написав: hume написав: Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет. Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.



точно не переживет, но оперативки в мозгах мудрых сограждан не хватает шоп туда целиком поместилась мысль как их личная жизнь и благосостояние связаны с существованием независимого государства

помещаются тока мысли о шкурном, на большее кругозора и оперативки не хватает

и как результат - клоун для манюпаса и проворовавшаяся лживая тварь на которой клейма негде ставить в топе рейтингов

и это в 2019ом после всего шо тока шо произошло и происходит

и когда им прямо говоришь шо они идиоты и пилят сук на котором сидят тебя обвиняют в порохоботстве и включают весь набор штампов раша тв

я сейчас очень хорошо понимаю чувства белых, сваливших из страны победившего быдла, обманутого сказками о «дешевых тарифах» и общей справедливости точно не переживет, но оперативки в мозгах мудрых сограждан не хватает шоп туда целиком поместилась мысль как их личная жизнь и благосостояние связаны с существованием независимого государствапомещаются тока мысли о шкурном, на большее кругозора и оперативки не хватаети как результат - клоун для манюпаса и проворовавшаяся лживая тварь на которой клейма негде ставить в топе рейтингови это в 2019ом после всего шо тока шо произошло и происходити когда им прямо говоришь шо они идиоты и пилят сук на котором сидят тебя обвиняют в порохоботстве и включают весь набор штампов раша твя сейчас очень хорошо понимаю чувства белых, сваливших из страны победившего быдла, обманутого сказками о «дешевых тарифах» и общей справедливости

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.