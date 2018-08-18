Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:24
Чому як пишете Ви, то це вважається "петросянством", а мою, чомусь по-іншому трактують....
- я ж теж хочу, щоб більшість моїх дописів ввжали, як жарти/стьоб.... а не серйозно ставились до них!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:26
Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27
мою, чомусь по-іншому
трактують....
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тому що ти не з Поскота...а решта ви як брати по нещастю
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:29
i пiдкаблучники
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:30
Ну все, сейчас понаедут. Переживаю за зарплаты в щуцинских ипенях.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:35
... а нашо стратився на плитку?
- було з якихось кусків/відрізків плитки(пошукати біля новобудів) покласти на підлогу?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:36
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:40
якце нашо?
я хочу красiво, весь пол в плитцi-зешьонцi (ну ти намьок поняв про нового Президента).
p.s.
чекай завтра ще на фотку зеленого уголка для Натт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
точно не переживет, но оперативки в мозгах мудрых сограждан не хватает шоп туда целиком поместилась мысль как их личная жизнь и благосостояние связаны с существованием независимого государства
помещаются тока мысли о шкурном, на большее кругозора и оперативки не хватает
и как результат - клоун для манюпаса и проворовавшаяся лживая тварь на которой клейма негде ставить в топе рейтингов
и это в 2019ом после всего шо тока шо произошло и происходит
и когда им прямо говоришь шо они идиоты и пилят сук на котором сидят тебя обвиняют в порохоботстве и включают весь набор штампов раша тв
я сейчас очень хорошо понимаю чувства белых, сваливших из страны победившего быдла, обманутого сказками о «дешевых тарифах» и общей справедливости
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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