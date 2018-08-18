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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35533554355535563557>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:24

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:До речі, де Долярчик?
Долярчик, що скажеш про зелений куток, і майстерність "із валіком"?
Коли твій буде готовий?

.... я вже по основних(3-4х) гілках не встигаю читати, не те щоб ще щось коментувати :mrgreen:
(правда, сусіди трохи скаржаться, що мене у Вайбері "забагато") :mrgreen:

Долярчик, не будьте собой. Старайтесь не писать в Вайбере соседям. Не надо чтобы они думали о вас также как о вас думают на этой ветке.

Чому як пишете Ви, то це вважається "петросянством", а мою, чомусь по-іншому трактують....
- я ж теж хочу, щоб більшість моїх дописів ввжали, як жарти/стьоб.... а не серйозно ставились до них!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:26

  hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:27

мою, чомусь по-іншому
трактують....
====
тому що ти не з Поскота...а решта ви як брати по нещастю
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:29

i пiдкаблучники
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:30

  airmax78 написав:
  hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

В этом случае за картку сталого побуту.

Ну все, сейчас понаедут. Переживаю за зарплаты в щуцинских ипенях.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:35

  flyman написав:колэги Хперти, оцыніть скільки я заробив як вплиточник:
Зображення

а от як це було до
Зображення

і стало після оформлення "зеленого кутка"

Зображення

... а нашо стратився на плитку?
- було з якихось кусків/відрізків плитки(пошукати біля новобудів) покласти на підлогу?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:36

  BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево

"ЖК Панорама на Печерске один из самых дорогих в Киеве" Хм, хм...Был там на выходных, ну такое..МОПы может чуть лучше Г13 :))
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:40

якце нашо?
я хочу красiво, весь пол в плитцi-зешьонцi (ну ти намьок поняв про нового Президента).
p.s.
чекай завтра ще на фотку зеленого уголка для Натт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.


точно не переживет, но оперативки в мозгах мудрых сограждан не хватает шоп туда целиком поместилась мысль как их личная жизнь и благосостояние связаны с существованием независимого государства
помещаются тока мысли о шкурном, на большее кругозора и оперативки не хватает
и как результат - клоун для манюпаса и проворовавшаяся лживая тварь на которой клейма негде ставить в топе рейтингов
и это в 2019ом после всего шо тока шо произошло и происходит
и когда им прямо говоришь шо они идиоты и пилят сук на котором сидят тебя обвиняют в порохоботстве и включают весь набор штампов раша тв
я сейчас очень хорошо понимаю чувства белых, сваливших из страны победившего быдла, обманутого сказками о «дешевых тарифах» и общей справедливости
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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