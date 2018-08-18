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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3554355535563557>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:43

  airmax78 написав:
  hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

В этом случае за картку сталого побуту.

Да, согласен, даже серьёзно начал думать о распррдаже некоторых объектов
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:50

  flyman написав:якце нашо?
я хочу красiво, весь пол в плитцi-зешьонцi (ну ти намьок поняв про нового Президента).
p.s.
чекай завтра ще на фотку зеленого уголка для Натт

... ну то ще тоді якусь шкіру вбитого ведмедя принеси(ну, чи накрайняк шкіру конгівця) :mrgreen:

... а з президентом ти правильно визначився! - респект і уважуха!
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 04 лют, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:59

  BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:

Вот не зря у меня аллергия на Авеню, и физическая ненависть к Панораме. Да и в Голосухе я себя ощущал неуютно.
PS Судя по всему, Цюпко, в свое время, прокурорские и судейские гниды раскрутили по полной программе.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:04

  fasser написав:
  BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево

"ЖК Панорама на Печерске один из самых дорогих в Киеве" Хм, хм...Был там на выходных, ну такое..МОПы может чуть лучше Г13 :))

Это для красного словца - все-таки журналисты не эксперты по недвиге.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05

  flyman написав:i пiдкаблучники

Я - подкаблучник. Доллярчик тещу в ежовых рукавицах держит. В остальном - одинаковые.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 04 лют, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

somilitark написав:Faceless
Мягкая форма прописной истины:закончились аргументы,перейду к оскорблениям 8)

А чем вам не нравится моё сравнение?
Вы попали в струю,когда не понимаете чем живёт большинство,ответьте,почему снижаются цены на недвижимость,кто должен покупать условную гостинку,как не парочка работяг из Ашана,если всё чудесно и догнали 13-й год по доходам,почему люди уезжают В Польшу всего навсего на 20-25 000 за минусом затрат на жильё,переезд и дискомфорт,связанный с тем,что ты никто и далеко от семьи,родных и близких ,если в столице 17 000 средняя,вы кстати говорили,что ещё больше косят,теневая экономика рулит.
Что-то я придумал?
Или кто-то просто не понимает азбучных экономических величин,про дутую статистику,про реальный уровень цен и соотношения доход\расход,который рухнул даже в сравнении с 13-м годом,что и отражается в динамике цен на квартиры? :wink:


"Парочка работяг из Ашана" не могли себе позволить купить гостинку ни в жирные 2007-2008 с ипотекой, ни в 2012-2013, ни сейчас. К чему эти глупости?
Откуда вам знать, куда я попал, где и кем работаю, чего добился, и что мне известно о жизни большинства? Вы набрали стереотипов, которые умещается в ваше восприятие действительности, и даже представить не можете, что реальность не обязана им соответствовать. Вы оперируете только своими выдумками, и приписываете мне то, что выдумали сами. В дальнейшем, если не хотите выглядеть банальным лгуном, приводите подтверждения на все ваши заявления.
Почему снижаются цены при росте доходов я уже объяснил выше, причём не раз. Если вы не способны осилить написанное, то и не повторяйте один и тот же вопрос, как попугай.
Если все, чем вы оперируете, это "азбучные истины", очевидно, что на азбуке ваши компетенции и заканчиваются. Если так, то вам читать, слушать и учиться надо, а не навешивать стереотипы на то, чего не понимаете
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать

Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.


точно не переживет, но оперативки в мозгах мудрых сограждан не хватает шоп туда целиком поместилась мысль как их личная жизнь и благосостояние связаны с существованием независимого государства
помещаются тока мысли о шкурном, на большее кругозора и оперативки не хватает
и как результат - клоун для манюпаса и проворовавшаяся лживая тварь на которой клейма негде ставить в топе рейтингов
и это в 2019ом после всего шо тока шо произошло и происходит
и когда им прямо говоришь шо они идиоты и пилят сук на котором сидят тебя обвиняют в порохоботстве и включают весь набор штампов раша тв
я сейчас очень хорошо понимаю чувства белых, сваливших из страны победившего быдла, обманутого сказками о «дешевых тарифах» и общей справедливости


А так понял только любитель задних проходов, без вариантов ?
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 7515160271
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

фасад обновленного зоряного


Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:17

  airmax78 написав:
  fasser написав:
  BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево

"ЖК Панорама на Печерске один из самых дорогих в Киеве" Хм, хм...Был там на выходных, ну такое..МОПы может чуть лучше Г13 :))

Это для красного словца - все-таки журналисты не эксперты по недвиге.



Год назад знакомая купила там 250 кв. за 150 куе, доков не видел, это инфа с её слов.
Может немного прибрехала, квартира с ремонтом, ремонт средненький. Этаж выше 20
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”

https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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