Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:
Вот не зря у меня аллергия на Авеню, и физическая ненависть к Панораме. Да и в Голосухе я себя ощущал неуютно. PS Судя по всему, Цюпко, в свое время, прокурорские и судейские гниды раскрутили по полной программе.
somilitark написав:Faceless Мягкая форма прописной истины:закончились аргументы,перейду к оскорблениям
А чем вам не нравится моё сравнение? Вы попали в струю,когда не понимаете чем живёт большинство,ответьте,почему снижаются цены на недвижимость,кто должен покупать условную гостинку,как не парочка работяг из Ашана,если всё чудесно и догнали 13-й год по доходам,почему люди уезжают В Польшу всего навсего на 20-25 000 за минусом затрат на жильё,переезд и дискомфорт,связанный с тем,что ты никто и далеко от семьи,родных и близких ,если в столице 17 000 средняя,вы кстати говорили,что ещё больше косят,теневая экономика рулит. Что-то я придумал? Или кто-то просто не понимает азбучных экономических величин,про дутую статистику,про реальный уровень цен и соотношения доход\расход,который рухнул даже в сравнении с 13-м годом,что и отражается в динамике цен на квартиры?
"Парочка работяг из Ашана" не могли себе позволить купить гостинку ни в жирные 2007-2008 с ипотекой, ни в 2012-2013, ни сейчас. К чему эти глупости? Откуда вам знать, куда я попал, где и кем работаю, чего добился, и что мне известно о жизни большинства? Вы набрали стереотипов, которые умещается в ваше восприятие действительности, и даже представить не можете, что реальность не обязана им соответствовать. Вы оперируете только своими выдумками, и приписываете мне то, что выдумали сами. В дальнейшем, если не хотите выглядеть банальным лгуном, приводите подтверждения на все ваши заявления. Почему снижаются цены при росте доходов я уже объяснил выше, причём не раз. Если вы не способны осилить написанное, то и не повторяйте один и тот же вопрос, как попугай. Если все, чем вы оперируете, это "азбучные истины", очевидно, что на азбуке ваши компетенции и заканчиваются. Если так, то вам читать, слушать и учиться надо, а не навешивать стереотипы на то, чего не понимаете
hume написав:Эир, только что по тв сказали, что по опытуванням лидирует тимоха и зеленский. Если пофантазировать, что во второй тур выходят тимоха и зеленский. За кого голосовать
Боюсь, что если наши мудрые сограждане дружно проголосуют за юлю с зелей, это стартанет волну эмиграции не меньше чем революция и война. Состоится очередная негативная селекция. И вполне может быть, что это государство ее уже не переживет.
точно не переживет, но оперативки в мозгах мудрых сограждан не хватает шоп туда целиком поместилась мысль как их личная жизнь и благосостояние связаны с существованием независимого государства помещаются тока мысли о шкурном, на большее кругозора и оперативки не хватает и как результат - клоун для манюпаса и проворовавшаяся лживая тварь на которой клейма негде ставить в топе рейтингов и это в 2019ом после всего шо тока шо произошло и происходит и когда им прямо говоришь шо они идиоты и пилят сук на котором сидят тебя обвиняют в порохоботстве и включают весь набор штампов раша тв я сейчас очень хорошо понимаю чувства белых, сваливших из страны победившего быдла, обманутого сказками о «дешевых тарифах» и общей справедливости