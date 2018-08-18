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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:47
Давайте подведем черту. Как бороться с этими варварскими застройками?
Только перевыборы.
Вот тут я согласен на 146%
Живите своим умом!
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Додано: Вів 05 лют, 2019 00:03
airmax78 написав: flyman написав:
Долярчик, чому не пишеш?
Задусила рагулiвська львiська жаба?
Ладно Долярчик. Почему Натт молчит, ради которой эта вся хэндмейд красота здесь выкладывается?
Я до сих пор не могу выговорить ни слова. Это же мое любимое сочетание цветов (все четыре)! Флаюшка, Вы вместе с Вашим валиком - просто волшебники! Но с мебелями надо что-то делать, мне кажется, они уже немного подустали.
З.Ы.Завтра будет еще один зеленый уголок или этот же, но с других ракурсов?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 00:54
kingkongovets написав:
фасад обновленного зоряного
а где еще 50 этажей сверху ?
недоработка...
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Додано: Вів 05 лют, 2019 01:21
Вот еще оттуда:Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.
Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.
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