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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3554355535563557

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:47

  kingkongovets написав:Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”

https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk



Давайте подведем черту. Как бороться с этими варварскими застройками?

Только перевыборы.

Вот тут я согласен на 146%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:03

  airmax78 написав:
  flyman написав:Долярчик, чому не пишеш?
Задусила рагулiвська львiська жаба?

Ладно Долярчик. Почему Натт молчит, ради которой эта вся хэндмейд красота здесь выкладывается?

Я до сих пор не могу выговорить ни слова. Это же мое любимое сочетание цветов (все четыре)! Флаюшка, Вы вместе с Вашим валиком - просто волшебники! Но с мебелями надо что-то делать, мне кажется, они уже немного подустали.
З.Ы.Завтра будет еще один зеленый уголок или этот же, но с других ракурсов?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:54

  kingkongovets написав:фасад обновленного зоряного


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а где еще 50 этажей сверху ?

недоработка...
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:21

  kingkongovets написав:Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”

https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk


Вот еще оттуда:

Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.

Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.
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