Я - подкаблучник. Доллярчик тещу в ежовых рукавицах держит. В остальном - одинаковые.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05
Я - подкаблучник. Доллярчик тещу в ежовых рукавицах держит. В остальном - одинаковые.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 04 лют, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Парочка работяг из Ашана" не могли себе позволить купить гостинку ни в жирные 2007-2008 с ипотекой, ни в 2012-2013, ни сейчас. К чему эти глупости?
Откуда вам знать, куда я попал, где и кем работаю, чего добился, и что мне известно о жизни большинства? Вы набрали стереотипов, которые умещается в ваше восприятие действительности, и даже представить не можете, что реальность не обязана им соответствовать. Вы оперируете только своими выдумками, и приписываете мне то, что выдумали сами. В дальнейшем, если не хотите выглядеть банальным лгуном, приводите подтверждения на все ваши заявления.
Почему снижаются цены при росте доходов я уже объяснил выше, причём не раз. Если вы не способны осилить написанное, то и не повторяйте один и тот же вопрос, как попугай.
Если все, чем вы оперируете, это "азбучные истины", очевидно, что на азбуке ваши компетенции и заканчиваются. Если так, то вам читать, слушать и учиться надо, а не навешивать стереотипы на то, чего не понимаете
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
фасад обновленного зоряного
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:17
Год назад знакомая купила там 250 кв. за 150 куе, доков не видел, это инфа с её слов.
Может немного прибрехала, квартира с ремонтом, ремонт средненький. Этаж выше 20
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:47
Вот тут я согласен на 146%
Живите своим умом!
Додано: Вів 05 лют, 2019 00:03
Я до сих пор не могу выговорить ни слова. Это же мое любимое сочетание цветов (все четыре)! Флаюшка, Вы вместе с Вашим валиком - просто волшебники! Но с мебелями надо что-то делать, мне кажется, они уже немного подустали.
З.Ы.Завтра будет еще один зеленый уголок или этот же, но с других ракурсов?
Додано: Вів 05 лют, 2019 00:54
Додано: Вів 05 лют, 2019 01:21
Вот еще оттуда:
Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.
Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:01
Я пишу 101-й раз: математикам, хімікам, фізикам, інженерам в цій країні робити обсолютно нєхєр. Саме тому молодь їде геть десятками тисЯч.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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