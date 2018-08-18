Додано: Пон 04 лют, 2019 23:05

somilitark написав: Faceless

Мягкая форма прописной истины:закончились аргументы,перейду к оскорблениям



А чем вам не нравится моё сравнение?

Вы попали в струю,когда не понимаете чем живёт большинство,ответьте,почему снижаются цены на недвижимость,кто должен покупать условную гостинку,как не парочка работяг из Ашана,если всё чудесно и догнали 13-й год по доходам,почему люди уезжают В Польшу всего навсего на 20-25 000 за минусом затрат на жильё,переезд и дискомфорт,связанный с тем,что ты никто и далеко от семьи,родных и близких ,если в столице 17 000 средняя,вы кстати говорили,что ещё больше косят,теневая экономика рулит.

Что-то я придумал?

Или кто-то просто не понимает азбучных экономических величин,про дутую статистику,про реальный уровень цен и соотношения доход\расход,который рухнул даже в сравнении с 13-м годом,что и отражается в динамике цен на квартиры? Мягкая форма прописной истины:закончились аргументы,перейду к оскорблениямА чем вам не нравится моё сравнение?Вы попали в струю,когда не понимаете чем живёт большинство,ответьте,почему снижаются цены на недвижимость,кто должен покупать условную гостинку,как не парочка работяг из Ашана,если всё чудесно и догнали 13-й год по доходам,почему люди уезжают В Польшу всего навсего на 20-25 000 за минусом затрат на жильё,переезд и дискомфорт,связанный с тем,что ты никто и далеко от семьи,родных и близких ,если в столице 17 000 средняя,вы кстати говорили,что ещё больше косят,теневая экономика рулит.Что-то я придумал?Или кто-то просто не понимает азбучных экономических величин,про дутую статистику,про реальный уровень цен и соотношения доход\расход,который рухнул даже в сравнении с 13-м годом,что и отражается в динамике цен на квартиры?

"Парочка работяг из Ашана" не могли себе позволить купить гостинку ни в жирные 2007-2008 с ипотекой, ни в 2012-2013, ни сейчас. К чему эти глупости?Откуда вам знать, куда я попал, где и кем работаю, чего добился, и что мне известно о жизни большинства? Вы набрали стереотипов, которые умещается в ваше восприятие действительности, и даже представить не можете, что реальность не обязана им соответствовать. Вы оперируете только своими выдумками, и приписываете мне то, что выдумали сами. В дальнейшем, если не хотите выглядеть банальным лгуном, приводите подтверждения на все ваши заявления.Почему снижаются цены при росте доходов я уже объяснил выше, причём не раз. Если вы не способны осилить написанное, то и не повторяйте один и тот же вопрос, как попугай.Если все, чем вы оперируете, это "азбучные истины", очевидно, что на азбуке ваши компетенции и заканчиваются. Если так, то вам читать, слушать и учиться надо, а не навешивать стереотипы на то, чего не понимаете