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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3553355435553556

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 07:03

  Оранжевый-хит сезона написав:снижение курса доллара... на первичке ступор

Ха!
Питання в тому, що - покупці закінчились!
Пенсам не треба новобуди, а молодь їде геть звідси. Ну, не бажає вона ішачити за 200-300 Дол/міс.

Я ж недарма попереджував, про масову заморозку новобудів.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лют, 2019 07:08, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 07:07

Замовкли щось фейслесарі.
Притихли в полі трактори.
І прокурори щезли, як лишай!
Невже почався дорожай???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 07:24

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:

Вот не зря у меня аллергия на Авеню, и физическая ненависть к Панораме. Да и в Голосухе я себя ощущал неуютно.
PS Судя по всему, Цюпко, в свое время, прокурорские и судейские гниды раскрутили по полной программе.

Интересно, что за люди, которые покупают новострой и переплачивают за судейских, прокуроров и сбу-шников? Ведь их бесплатные 3-4 х комнатные квартиры зачастую входят в себестоимость.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 07:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  kingkongovets написав:Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”

https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk


Вот еще оттуда:

Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.

Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.



Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо.
Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.

Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-)
Франт и Захар не дадут соврать:-)
Провидец
 
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