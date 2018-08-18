Ха!
Питання в тому, що - покупці закінчились!
Пенсам не треба новобуди, а молодь їде геть звідси. Ну, не бажає вона ішачити за 200-300 Дол/міс.
Я ж недарма попереджував, про масову заморозку новобудів.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 07:03
Ха!
Питання в тому, що - покупці закінчились!
Пенсам не треба новобуди, а молодь їде геть звідси. Ну, не бажає вона ішачити за 200-300 Дол/міс.
Я ж недарма попереджував, про масову заморозку новобудів.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лют, 2019 07:08, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:07
Замовкли щось фейслесарі.
Притихли в полі трактори.
І прокурори щезли, як лишай!
Невже почався дорожай???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:24
Интересно, что за люди, которые покупают новострой и переплачивают за судейских, прокуроров и сбу-шников? Ведь их бесплатные 3-4 х комнатные квартиры зачастую входят в себестоимость.
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:30
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо.
Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.
Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-)
Франт и Захар не дадут соврать:-)
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