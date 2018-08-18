Ха!
Питання в тому, що - покупці закінчились!
Пенсам не треба новобуди, а молодь їде геть звідси. Ну, не бажає вона ішачити за 200-300 Дол/міс.
Я ж недарма попереджував, про масову заморозку новобудів.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 07:03
Ха!
Питання в тому, що - покупці закінчились!
Пенсам не треба новобуди, а молодь їде геть звідси. Ну, не бажає вона ішачити за 200-300 Дол/міс.
Я ж недарма попереджував, про масову заморозку новобудів.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лют, 2019 07:08, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:07
Замовкли щось фейслесарі.
Притихли в полі трактори.
І прокурори щезли, як лишай!
Невже почався дорожай???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:24
Интересно, что за люди, которые покупают новострой и переплачивают за судейских, прокуроров и сбу-шников? Ведь их бесплатные 3-4 х комнатные квартиры зачастую входят в себестоимость.
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:30
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо.
Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.
Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-)
Франт и Захар не дадут соврать:-)
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:55
Знайомий робить ремонт в цегляній "хрущовці" біля метро. Внутрішні залізобетонні стіни можна різати лише болгаркою з алмазними дисками. Звичайні диски - миттєво стираються. Молотком і зубилом - можна довбати дірки все життя - такі міцні стіни.
Навіщо пану Провідцю "хрущі" біля метро???
У нього немає коштів купляти новобуд стояками????
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лют, 2019 08:00, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 07:59
Саме так, Фейслес!!!
Чим роботяги з "Ашана" відрізняються від шоферів, плиточників чи електриків "з ЗП 1000-1500 дол/міс"????
пан Фейслес заплутався в своїх рожевоокулярних уявленнях.
Шкода, що немає Захара_.
той вивів би його на "чисту воду")))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 08:01
Так!
навіть убогі рожевоокулярники бачатьт, що молодь їде геть звідси.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 05 лют, 2019 08:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему Вы мой пост разбили на две части?
Мне хрущ не нужен. Это ведь ветхое жильё, и сказано не мной:-)
Додано: Вів 05 лют, 2019 08:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Блин я об этом уже три года пишу тут.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 08:47
Я в хрущах вообще не силён, но что это за жб конструкции внутри?
Да и дело не в кирпичах, а в коммуникациях. Если стояки поменять ещё можно, то что делать с 3квт выделенной мощности..
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