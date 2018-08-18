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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 05 лют, 2019 08:56
flyman написав:
ihorkyiv,
ти думаеш, що тролиш,
а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття....
Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро,
200+200грн. по проiзним.
Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче.
Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.
Хотел бы я видеть обувь з "мэрэжывого маркэту" за 250грн и в которой не хоронят.
Даже дермантин сверху и пена снизу(гарантия 2нед от Конфиската с %50 возврата) в закупе в китае думаю дороже(10уе плюс), вон армяне цеховые мокасы на весну отпускают с колёс по 500-650грн в зависимости от уёпищности модели, чот модное - 790-800(30уе) и выше. Кожа и хорошая подошва правда.
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барабашов
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:06
Frant написав: change_pm написав:
Вот еще оттуда:Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.
Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.
Я пишу 101-й раз: математикам, хімікам, фізикам, інженерам в цій країні робити обсолютно нєхєр. Саме тому молодь їде геть десятками тисЯч.
А молодь и нэ бажаэ ставаты химиками, физиками и просто инженерами.
Даже моё поколение(и Рикзза, и жужика) в середине 90х диплом использовало как картину на стенку. Вот военник конечно от БЕСПЛАТНОЙ военной кафедры с поступлением на неё БЕЗ КОНКУРСА котировался намного больше. И многим пригодился в жизни(не только в ГАИ, ОВБ, ОБОПе и т.д.).
А наши дети условно те кому сейчас 20-25 не хотят изобретать новые генераторы для ГЭС и новый мотор для Сенса, им по нраву софт сочинять и железо новое склеивать.
мутанты поколения Ios одним словом.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 05 лют, 2019 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:08
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:
Вот не зря у меня аллергия на Авеню, и физическая ненависть к Панораме. Да и в Голосухе я себя ощущал неуютно.
PS Судя по всему, Цюпко, в свое время, прокурорские и судейские гниды раскрутили по полной программе.
Интересно, что за люди, которые покупают новострой и переплачивают за судейских, прокуроров и сбу-шников? Ведь их бесплатные 3-4 х комнатные квартиры зачастую входят в себестоимость.
Не, тут многие думают по другому.
Если ввести прозрачную процедуру продажи земли с согласованным пакетом под строительство то цены взлетят.
А вот мол сейчас, все дешево получают документы. Правда про бесплатную раздачу квартир для СБУ, АП, судам прокуратуре молчат.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 05 лют, 2019 09:11
zzzzzz написав:
Не, тут многие думают по другому.
Если ввести прозрачную процедуру продажи земли с согласованным пакетом под строительство то цены взлетят.
А вот мол сейчас, все дешево получают документы. Правда про бесплатную раздачу квартир для СБУ, АП, судам прокуратуре молчат.
Да потому что это пыль, по сравнению с тем, во сколько бы обошлась земля под одороблом Панорамы, если бы ее покупали с аукциона.
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