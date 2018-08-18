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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3554355535563557

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 08:56

  flyman написав:ihorkyiv,
ти думаеш, що тролиш,
а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття....
Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро,
200+200грн. по проiзним.
Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче.
Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.

Хотел бы я видеть обувь з "мэрэжывого маркэту" за 250грн и в которой не хоронят.
Даже дермантин сверху и пена снизу(гарантия 2нед от Конфиската с %50 возврата) в закупе в китае думаю дороже(10уе плюс), вон армяне цеховые мокасы на весну отпускают с колёс по 500-650грн в зависимости от уёпищности модели, чот модное - 790-800(30уе) и выше. Кожа и хорошая подошва правда.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:06

  Frant написав:
  change_pm написав:
  kingkongovets написав:Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”

https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk


Вот еще оттуда:

Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.

Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.

Я пишу 101-й раз: математикам, хімікам, фізикам, інженерам в цій країні робити обсолютно нєхєр. Саме тому молодь їде геть десятками тисЯч.

А молодь и нэ бажаэ ставаты химиками, физиками и просто инженерами.
Даже моё поколение(и Рикзза, и жужика) в середине 90х диплом использовало как картину на стенку. Вот военник конечно от БЕСПЛАТНОЙ военной кафедры с поступлением на неё БЕЗ КОНКУРСА котировался намного больше. И многим пригодился в жизни(не только в ГАИ, ОВБ, ОБОПе и т.д.).
А наши дети условно те кому сейчас 20-25 не хотят изобретать новые генераторы для ГЭС и новый мотор для Сенса, им по нраву софт сочинять и железо новое склеивать.
мутанты поколения Ios одним словом.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 05 лют, 2019 09:10, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 16.06.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:08

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Краткий обзор КРЖН, тут все: и целевая аудитория, и "Больше надо работать (с)" и Голосеево:

Вот не зря у меня аллергия на Авеню, и физическая ненависть к Панораме. Да и в Голосухе я себя ощущал неуютно.
PS Судя по всему, Цюпко, в свое время, прокурорские и судейские гниды раскрутили по полной программе.

Интересно, что за люди, которые покупают новострой и переплачивают за судейских, прокуроров и сбу-шников? Ведь их бесплатные 3-4 х комнатные квартиры зачастую входят в себестоимость.


Не, тут многие думают по другому.
Если ввести прозрачную процедуру продажи земли с согласованным пакетом под строительство то цены взлетят.
А вот мол сейчас, все дешево получают документы. Правда про бесплатную раздачу квартир для СБУ, АП, судам прокуратуре молчат.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:11

  zzzzzz написав:Не, тут многие думают по другому.
Если ввести прозрачную процедуру продажи земли с согласованным пакетом под строительство то цены взлетят.
А вот мол сейчас, все дешево получают документы. Правда про бесплатную раздачу квартир для СБУ, АП, судам прокуратуре молчат.

Да потому что это пыль, по сравнению с тем, во сколько бы обошлась земля под одороблом Панорамы, если бы ее покупали с аукциона.
airmax78
 
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