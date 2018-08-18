Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А молодь и нэ бажаэ ставаты химиками, физиками и просто инженерами. Даже моё поколение(и Рикзза, и жужика) в середине 90х диплом использовало как картину на стенку. Вот военник конечно от БЕСПЛАТНОЙ военной кафедры с поступлением на неё БЕЗ КОНКУРСА котировался намного больше. И многим пригодился в жизни(не только в ГАИ, ОВБ, ОБОПе и т.д.). А наши дети условно те кому сейчас 20-25 не хотят изобретать новые генераторы для ГЭС и новый мотор для Сенса, им по нраву софт сочинять и железо новое склеивать.
Мы живем в стране династий. Дипутатских, прокурорских, сбу-шных и прочих решал. А вы хотите вдруг новых Сикорских, Вернадских, Ландау...
барабашов написав:А молодь и нэ бажаэ ставаты химиками, физиками и просто инженерами. Даже моё поколение(и Рикзза, и жужика) в середине 90х диплом использовало как картину на стенку. Вот военник конечно от БЕСПЛАТНОЙ военной кафедры с поступлением на неё БЕЗ КОНКУРСА котировался намного больше. И многим пригодился в жизни(не только в ГАИ, ОВБ, ОБОПе и т.д.). А наши дети условно те кому сейчас 20-25 не хотят изобретать новые генераторы для ГЭС и новый мотор для Сенса, им по нраву софт сочинять и железо новое склеивать.
Мы живем в стране династий. Дипутатских, прокурорских, сбу-шных и прочих решал. А вы хотите вдруг новых Сикорских, Вернадских, Ландау...
Країна третього світу з середньою ЗП 280 дол/міс. Які нафіг інженери, фізики, хіміки, математики? Що їм тут робити?
airmax78 написав:Я же с Альтерхаус работаю: там все четко. Вот смета. Вот план-график проведения работ. Вот акт выполненных работ. Примите, распишитесь. Сегодня подписали договор, завтра оплатили 100% аванс, через 4 месяца въезжаешь в готовую квартиру.
С этими что ли?
Юридически компания Alterhaus не существует. Есть недавно зарегистрированная ТМ и ранее созданный сайт. Договора заключает Кирилюк Юлия. И она письмом по электронной почте сказала, что ремонт закончен. Никаких актов приема-передачи, выполненных работ нет. Мне даже не вернули ключи.......
Освещение, которое было куплено еще 12 января 2018 - не установили. Ответ - не обязаны. Т.е. квартиру мне сдают без установки светильников, проверить работу розеток и точек освещения я не могу. Прилагаю скрин переписки с менеджером по моему объекту, Романом за декабрь 2017, где он предлагает мне срочно закупить светильники, чтобы рабочие могли врезать.
Седьмой месяц Alterhaus не может сделать ремонт в моей квартире. Добавляю фото "качества"
Frant написав:А вот сейчас – внимание!!! В 2018 на каждого украинца пришлось 23 кг. Очевидно, что, с учетом реального обнищания людей за 2014–2018 гг. в 3–4 раза, реальная доля хлеба в рационе людей должна была возрасти, но никак не уменьшиться по сравнению с показателями благополучного времени. Вывод прост – людей стало на четверть меньше!
Frant написав:"«Публичный аудит» проанализировал ситуацию с потреблением хлеба в нашей стране за 2010–2018: его производство за 8 лет сократилось на 47,5 % или почти в два раза (2010 г. – 1,8 млн тонн; 2018 г. – 949 тыс. тонн).
Население Украины (по Госстату) за этот период сократилось на 4,693 млн чел., или на 10,3% (2010 г. – 45,870 млн чел.; 2018 г. – 41,177 млн чел.).
Стоит отметить, что во второй половине 90-х в Украине люди потребляли около 70 кг хлеба в год. Потом постепенно благосостояние граждан росло, и доля хлеба на столах граждан снизилась: в начале 2000-х украинцы потребляли уже примерно 50 кг хлеба в год, а в 2010 г. показатели составляли 40 кг.
А вот сейчас – внимание!!! В 2018 на каждого украинца пришлось 23 кг. Очевидно, что, с учетом реального обнищания людей за 2014–2018 гг. в 3–4 раза, реальная доля хлеба в рационе людей должна была возрасти, но никак не уменьшиться по сравнению с показателями благополучного времени. Вывод прост – людей стало на четверть меньше!
Если рассчитать их количество по формуле потребления хлеба в стране, то на такой объём у нас получается 24 млн человек, но никак не 41 млн, как это показывает Госстат. Получается, реальное количество населения Украины на данный момент составляет чуть более 30 млн." https://uainfo.org/blognews/1549326794- ... ryali.html
Франт, статистика по хлебу уже не показывает реальной картины с демографией. Многие (в т.ч. я) вообще не едят хлеб. И не потому что едят пирожные. Просто не едят хлеб.
airmax78 написав:Я же с Альтерхаус работаю: там все четко. Вот смета. Вот план-график проведения работ. Вот акт выполненных работ. Примите, распишитесь. Сегодня подписали договор, завтра оплатили 100% аванс, через 4 месяца въезжаешь в готовую квартиру.
С этими что ли?
Юридически компания Alterhaus не существует. Есть недавно зарегистрированная ТМ и ранее созданный сайт. Договора заключает Кирилюк Юлия. И она письмом по электронной почте сказала, что ремонт закончен. Никаких актов приема-передачи, выполненных работ нет. Мне даже не вернули ключи.......
Освещение, которое было куплено еще 12 января 2018 - не установили. Ответ - не обязаны. Т.е. квартиру мне сдают без установки светильников, проверить работу розеток и точек освещения я не могу. Прилагаю скрин переписки с менеджером по моему объекту, Романом за декабрь 2017, где он предлагает мне срочно закупить светильники, чтобы рабочие могли врезать.
Седьмой месяц Alterhaus не может сделать ремонт в моей квартире. Добавляю фото "качества"
Это хейтеры. Вы, главное, оплатите аванс 100% - а дальше все будет хорошо.
P.S. Блин, почитал дальше...
Добрый день, уважаемые участники форума. От имени компании Alterhaus, хотим прокомментировать данную тему обсуждения, созданную нашей заказчицей Натальей. Ремонт обсуждаемой квартиры по ул. Соломии Крушельницкой завершен, все работы выполнены в полном объёме, согласно договорным обязательствам. Это подтверждают фотографии, сделанные на момент завершения работ, после финального клининга. Фото размещены у нас на сайте в портфолио, с ними можно ознакомиться в свободном доступе (https://goo.gl/MV22rT). Акты выполненных работ высланы Наталье заказным письмом, так как, к сожалению, в офис к нам она не приходит, и документы, а также, ключи не забирает. Ключи находятся в нашем офисе, мы уже две недели просим Наталью забрать их.
"Производитель шнуров и проводов ШВВП и ПВС очень удивится, когда узнает что такой монтаж выполнен на основании их сертификат." В штукатурке ШВВП и ПВС??? Макс, Вы точно уверены в профессионализме этой конторки?
Если рассчитать их количество по формуле потребления хлеба в стране, то на такой объём у нас получается 24 млн человек, но никак не 41 млн, как это показывает Госстат. Получается, реальное количество населения Украины на данный момент составляет чуть более 30 млн." https://uainfo.org/blognews/1549326794- ... ryali.html
Порахувати по формулі - 24 млн. Висновок - чуть более 30 млн. Чого не 24, адже по формулі 24.
О, так у нас тоді ввп в 2 раза виріс на душу населення, особливо по паритету. Буде дорожать!