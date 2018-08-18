Frant написав:

"«Публичный аудит» проанализировал ситуацию с потреблением хлеба в нашей стране за 2010–2018: его производство за 8 лет сократилось на 47,5 % или почти в два раза (2010 г. – 1,8 млн тонн; 2018 г. – 949 тыс. тонн).Население Украины (по Госстату) за этот период сократилось на 4,693 млн чел., или на 10,3% (2010 г. – 45,870 млн чел.; 2018 г. – 41,177 млн чел.).Стоит отметить, что во второй половине 90-х в Украине люди потребляли около 70 кг хлеба в год. Потом постепенно благосостояние граждан росло, и доля хлеба на столах граждан снизилась: в начале 2000-х украинцы потребляли уже примерно 50 кг хлеба в год, а в 2010 г. показатели составляли 40 кг.А вот сейчас – внимание!!! В 2018 на каждого украинца пришлось 23 кг. Очевидно, что, с учетом реального обнищания людей за 2014–2018 гг. в 3–4 раза, реальная доля хлеба в рационе людей должна была возрасти, но никак не уменьшиться по сравнению с показателями благополучного времени. Вывод прост – людей стало на четверть меньше!."