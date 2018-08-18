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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35573558355935603561>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:04

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:фасад обновленного зоряного


Зображення

Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.

В критических постах должна присутствовать какая-то объективность, иначе они воспринимаются просто как бурчание "со всем несогласной Бабы Яги".

Хорошо. Объективно позитив в том, что не снесли и отремонтируют. Про дизайн уже отписал.
Просто вчера ККЦ тут рассказывал как он не любит советский модернизм, а тут чё-то выложил фото без комментариев, наверное, всё нравится :roll:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 05 лют, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:05

  Первый написав:airmax78

Вчора казали що не дадім захерячить висотку на місці фонтану.
Сьогодні- дизайн кривий і все не так.

Мені подобається.

Вчера писали, что нравится конструктивизм. Сегодня - "советский гастроном с деревьями на крыше". Хотя "советский гастроном" - это и есть чистой воды конструктивизм.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:07

  airmax78 написав:
  Первый написав:airmax78

Вчора казали що не дадім захерячить висотку на місці фонтану.
Сьогодні- дизайн кривий і все не так.

Мені подобається.

Вчера писали, что нравится конструктивизм. Сегодня - "советский гастроном с деревьями на крыше". Хотя "советский гастроном" - это и есть чистой воды конструктивизм.

Скорее модернизм.
Мне ок, но интересна реакция ККЦа (см. мой отредактированный пост на предыдущей странице).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:20

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:фасад обновленного зоряного


Зображення

Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.


Это точно. + слабый закос под Metropolitan Opera - там тоже фонтан перед входом. Правда там выглядит соответственно. А у нас - как всегда :| Ну то такэ.

А вот несколько стильных лавочек было бы очень в тему. Посидеть и повтыкать на фонтаны.

ККЦ +1 за фотки.
Востаннє редагувалось galadriel в Вів 05 лют, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:27

  galadriel написав:
  Рыба-сом написав:Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.


Это точно. + слабый закос под Metropolitan Opera - там тоже фонтан перед входом. Правда там выглядит соответственно. А у нас - как всегда :| Ну то такэ.

А вот несколько стильных лавочек было бы очень в тему. Посидеть и повтыкать на фонтаны.

ККЦ +1 за фотки.

ПЦ какой-то. Стояло серое унылое одоробло сделанное ногами (присмотритесь к качеству работ на любом советском здании). Решили сделать современное здание, функциональное, дать ему новую жизнь вместо того, чтобы поставить на его месте очередной элит-строй. И все равно не так. Слабенько закосили.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Навіяло

Вибори в розпалі, і якось мало льеться омна.
З цього можу зробити висновок - будемо їсти шоколад ще 5 років, а з огляду на те, що й другі вибори в цьому році відбудуться, та низьку базу, то чекає нас тільки дорога вперед, з чим всіх і вітаю.
Короче схема стандартна - шлак зливаємо і пишемо багато омна на скворешні, в перервах між відвідинами ОП:-)

Зи. Вже і бялаоуси про томос заговорили.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Это точно. + слабый закос под Metropolitan Opera

Или под этот кинотеатр.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1051757&page=27
Чего то картинка не вставляется

Вообще, если загуглить "советский универмаг", то полно подобных шедевров. Но больше похоже на типовую советскую автостанцию
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:32

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  Рыба-сом написав:Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.


Это точно. + слабый закос под Metropolitan Opera - там тоже фонтан перед входом. Правда там выглядит соответственно. А у нас - как всегда :| Ну то такэ.

А вот несколько стильных лавочек было бы очень в тему. Посидеть и повтыкать на фонтаны.

ККЦ +1 за фотки.

ПЦ какой-то. Стояло серое унылое одоробло сделанное ногами (присмотритесь к качеству работ на любом советском здании). Решили сделать современное здание, функциональное, дать ему новую жизнь вместо того, чтобы поставить на его месте очередной элит-строй. И все равно не так. Слабенько закосили.

Не понимаю тогда критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара: ведь всё равно ж лучше чем ободранные стены? А ему всё не так :(
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Просто вчера ККЦ тут рассказывал как он не любит советский модернизм, а тут чё-то выложил фото без комментариев, наверное, всё нравится :roll:


я поднимал тему с зоряным и я выложил рендер как только он мне попался на глаза
нравится ли мне? шо то было говнище, шо этот рендер выглядит как точно такое же говнище
побоялись видно сильно возбуждать консервативную и сварливую по любому поводу печерскую публику новшествами - и очень зря
первому вон нравится - вся надежда на мопы

театр на подоле мне кстати понравился сразу, а говна были по поводу него вылиты тонны
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 05 лют, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:37

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Просто вчера ККЦ тут рассказывал как он не любит советский модернизм, а тут чё-то выложил фото без комментариев, наверное, всё нравится :roll:


я поднимал тему с зоряным и я выложил рендер как только он мне попался на глаза
нравится ли мне? шо то было говнище, шо этот рендер выглядит кск точно такое же говнище
первому вон нравится - вся надпжла на мопы
театр на подоле мне кстати понравился сразу, а говна были по поводу него вылиты тонны

Спасибо за комментарий.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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