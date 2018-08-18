Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.
В критических постах должна присутствовать какая-то объективность, иначе они воспринимаются просто как бурчание "со всем несогласной Бабы Яги".
Хорошо. Объективно позитив в том, что не снесли и отремонтируют. Про дизайн уже отписал. Просто вчера ККЦ тут рассказывал как он не любит советский модернизм, а тут чё-то выложил фото без комментариев, наверное, всё нравится
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 05 лют, 2019 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Рыба-сом написав:Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.
Это точно. + слабый закос под Metropolitan Opera - там тоже фонтан перед входом. Правда там выглядит соответственно. А у нас - как всегда Ну то такэ.
А вот несколько стильных лавочек было бы очень в тему. Посидеть и повтыкать на фонтаны.
ККЦ +1 за фотки.
ПЦ какой-то. Стояло серое унылое одоробло сделанное ногами (присмотритесь к качеству работ на любом советском здании). Решили сделать современное здание, функциональное, дать ему новую жизнь вместо того, чтобы поставить на его месте очередной элит-строй. И все равно не так. Слабенько закосили.
Вибори в розпалі, і якось мало льеться омна. З цього можу зробити висновок - будемо їсти шоколад ще 5 років, а з огляду на те, що й другі вибори в цьому році відбудуться, та низьку базу, то чекає нас тільки дорога вперед, з чим всіх і вітаю. Короче схема стандартна - шлак зливаємо і пишемо багато омна на скворешні, в перервах між відвідинами ОП:-)
Рыба-сом написав:Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.
Это точно. + слабый закос под Metropolitan Opera - там тоже фонтан перед входом. Правда там выглядит соответственно. А у нас - как всегда Ну то такэ.
А вот несколько стильных лавочек было бы очень в тему. Посидеть и повтыкать на фонтаны.
ККЦ +1 за фотки.
ПЦ какой-то. Стояло серое унылое одоробло сделанное ногами (присмотритесь к качеству работ на любом советском здании). Решили сделать современное здание, функциональное, дать ему новую жизнь вместо того, чтобы поставить на его месте очередной элит-строй. И все равно не так. Слабенько закосили.
Не понимаю тогда критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара: ведь всё равно ж лучше чем ободранные стены? А ему всё не так
Рыба-сом написав:Просто вчера ККЦ тут рассказывал как он не любит советский модернизм, а тут чё-то выложил фото без комментариев, наверное, всё нравится
я поднимал тему с зоряным и я выложил рендер как только он мне попался на глаза нравится ли мне? шо то было говнище, шо этот рендер выглядит как точно такое же говнище побоялись видно сильно возбуждать консервативную и сварливую по любому поводу печерскую публику новшествами - и очень зря первому вон нравится - вся надежда на мопы
театр на подоле мне кстати понравился сразу, а говна были по поводу него вылиты тонны
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 05 лют, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Просто вчера ККЦ тут рассказывал как он не любит советский модернизм, а тут чё-то выложил фото без комментариев, наверное, всё нравится
я поднимал тему с зоряным и я выложил рендер как только он мне попался на глаза нравится ли мне? шо то было говнище, шо этот рендер выглядит кск точно такое же говнище первому вон нравится - вся надпжла на мопы театр на подоле мне кстати понравился сразу, а говна были по поводу него вылиты тонны