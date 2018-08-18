Додано: Вів 05 лют, 2019 12:08

Провидец написав: change_pm написав: kingkongovets написав: Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”



https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”



Вот еще оттуда:



Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.



Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам. Вот еще оттуда:Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.





Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо.

Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.



Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-)

Франт и Захар не дадут соврать:-) Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо.Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-)Франт и Захар не дадут соврать:-)

Ведь у вас родственники (дочка?) в Италии живут, так что вам, если что, будет куда переехать. А что будет через 10 лет никто не знает...но тенденции пока не радужные для не коррупционеровБез вложений в инфраструктуру Киев скоро превратится в "Сомали", а в Киев, на мое имхо, миллиардов 30 баксов нужно вкинуть (а может и все 50), чтоб он стал удобен и комфортен для жизни. Поэтому низкая цена нашей недвижимости оправдана, также как и высокая, допустим в Варшаве.И теперь главный вопрос, кто нам даст эти деньги? Как долго все будет приводиться в порядок, если нам их все же дадут?Я начал ветку про инвестиции в недвижимость под сдачу закордоном, кроме меня особо кейсами никто делиться не может. Или нет кейсов, или желания нет)))На этой ветке веселееи очень важно смотреть, что делают такие люди, как вы, Ккц, Первый, так сказать барометр.Помню год? назад Первый сказал, что учит английский и скоро мы не увидимся, но пока еще тут, никуда не уехал.