Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:... ПЦ какой-то. Стояло серое унылое одоробло сделанное ногами (присмотритесь к качеству работ на любом советском здании). Решили сделать современное здание, функциональное, дать ему новую жизнь вместо того, чтобы поставить на его месте очередной элит-строй. И все равно не так. Слабенько закосили.
Та никто ж не против, но почему оно, сцуко, выглядит так уёбищно и по колхозному? Если бы совок не издох - то это было бы логичным апгрейдом старого здания.
Если архитектор всю жизнь прожил в сарае и видел одни сараи, то максимум что он может спроектировать - это большой сарай.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
flyman написав:ihorkyiv, ти думаеш, що тролиш, а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття.... Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро, 200+200грн. по проiзним. Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче. Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.
Хотел бы я видеть обувь з "мэрэжывого маркэту" за 250грн и в которой не хоронят. Даже дермантин сверху и пена снизу(гарантия 2нед от Конфиската с %50 возврата) в закупе в китае думаю дороже(10уе плюс), вон армяне цеховые мокасы на весну отпускают с колёс по 500-650грн в зависимости от уёпищности модели, чот модное - 790-800(30уе) и выше. Кожа и хорошая подошва правда.
Рыба-сом написав:Не понимаю тогда критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара: ведь всё равно ж лучше чем ободранные стены? А ему всё не так
Хз. Мне не нравится. Если Вам нравится, то не против. Я не писав че плохо:-) Только фактаж. И мне не нравится. Всего навсего.
Эйр пишет, что нельзя просто "мне не нравится", нужно объективно как-то, а то получается просто бурчание "а Баба Яга против"
Тобто
критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара
Знято? Ну й ладненько.
Зоряний подобається. Ремонт Підїзді ні. Може сильно блискуче? Не люблю гламур:-)
Якщо чесно, коли думаю що Я важко працюю, для того щоб віддати +-40 куе за квартиру за тими рожевими дверима і потім вранці їх буду зачиняти, то руки опускаються. Буде дешевшати не зважаючи на крики шлаколюбів.
Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.
Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.
Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо. Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.
Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-) Франт и Захар не дадут соврать:-)
Ведь у вас родственники (дочка?) в Италии живут, так что вам, если что, будет куда переехать. А что будет через 10 лет никто не знает...но тенденции пока не радужные для не коррупционеров
Без вложений в инфраструктуру Киев скоро превратится в "Сомали", а в Киев, на мое имхо, миллиардов 30 баксов нужно вкинуть (а может и все 50), чтоб он стал удобен и комфортен для жизни. Поэтому низкая цена нашей недвижимости оправдана, также как и высокая, допустим в Варшаве.
И теперь главный вопрос, кто нам даст эти деньги? Как долго все будет приводиться в порядок, если нам их все же дадут?
Я начал ветку про инвестиции в недвижимость под сдачу закордоном, кроме меня особо кейсами никто делиться не может. Или нет кейсов, или желания нет)))
На этой ветке веселее и очень важно смотреть, что делают такие люди, как вы, Ккц, Первый, так сказать барометр. Помню год? назад Первый сказал, что учит английский и скоро мы не увидимся, но пока еще тут, никуда не уехал.
change_pm написав:Помню год? назад Первый сказал, что учит английский и скоро мы не увидимся, но пока еще тут, никуда не уехал.
под ником "Первый" сейчас пишет другой человек. Тот, кто сказал, скорее всего и уехал. и Frant другой. и Faceless другим был года три назад, совсем какой-то скомняжечка. в Украине много фейков, подделок, ботов, подмен...
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