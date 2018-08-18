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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3558355935603561>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1359
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
256
Якість будівництва
16%
215
Всього голосів : 1359
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:37

  airmax78 написав:...
ПЦ какой-то. Стояло серое унылое одоробло сделанное ногами (присмотритесь к качеству работ на любом советском здании). Решили сделать современное здание, функциональное, дать ему новую жизнь вместо того, чтобы поставить на его месте очередной элит-строй. И все равно не так. Слабенько закосили.


Та никто ж не против, но почему оно, сцуко, выглядит так уёбищно и по колхозному? Если бы совок не издох - то это было бы логичным апгрейдом старого здания.

Если архитектор всю жизнь прожил в сарае и видел одни сараи, то максимум что он может спроектировать - это большой сарай.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:38

  flyman написав:Щось не так сє дєє з комерцією.
Зник магазин "Кошик" і в окні паявилась ат руки напісана бамашка:
"сдаеться в аренду паміщеніє овер 100м2, желатільно для ойті кампініі"

#буиттокадаражать!



Власник цього приміщення може пролетіти надіючись на айті). Із власних спостережень - все більше IT компаній дивляться для оренди в сторону UNIT.City.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Не понимаю тогда критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара: ведь всё равно ж лучше чем ободранные стены? А ему всё не так

Хз. Мне не нравится. Если Вам нравится, то не против. Я не писав че плохо:-)
Только фактаж. И мне не нравится. Всего навсего.:-)

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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:42

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:Не понимаю тогда критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара: ведь всё равно ж лучше чем ободранные стены? А ему всё не так

Хз. Мне не нравится. Если Вам нравится, то не против. Я не писав че плохо:-)
Только фактаж. И мне не нравится. Всего навсего.:-)

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Эйр пишет, что нельзя просто "мне не нравится", нужно объективно как-то, а то получается просто бурчание "а Баба Яга против" :!:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:45

  барабашов написав:
  flyman написав:ihorkyiv,
ти думаеш, що тролиш,
а насправдi ти може не зекономив а втратив на взуття....
Хоча... ранiше я добирався на роботу електричка+метро,
200+200грн. по проiзним.
Покумекав, знайшов варiант на 15 хв. довше електичкою, але без пересадки. Економiя 190 грн. це при цiнi метро до серпня 2018, зараз дорожче.
Маю можливicть закупу в ССС взуття раз в квартал по знижцi 40%..60% + сезонний розпродаж з дисконтом 40%+/-. Таким чином черевики/туфлi/кросiвки що за 1000 грн. в сезон купуються в не сезон за 250..350 грн., тобто за 3 мicяцi маеш халявну пару нового, не ношеного, стильного взуття не д базара, а мережевого маркета.

Хотел бы я видеть обувь з "мэрэжывого маркэту" за 250грн и в которой не хоронят.
Даже дермантин сверху и пена снизу(гарантия 2нед от Конфиската с %50 возврата) в закупе в китае думаю дороже(10уе плюс), вон армяне цеховые мокасы на весну отпускают с колёс по 500-650грн в зависимости от уёпищности модели, чот модное - 790-800(30уе) и выше. Кожа и хорошая подошва правда.


Я думаю что-то из такого выбирается, модель просто для показать выбрана.
https://ccc.eu/pl/meskie/buty/trzewiki/ ... -granatowy

Цена 40 злотых + еще скидка от клубной карты, короче бесплатно за кожу с нубуком.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:45

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:фасад обновленного зоряного


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Советский гастроном напоминает с деревьями на крыше. Уж лучше б подмарафетили то, что было.

Выглядит как дешевый новострой под Киевом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:52

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:
  Рыба-сом написав:Не понимаю тогда критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара: ведь всё равно ж лучше чем ободранные стены? А ему всё не так

Хз. Мне не нравится. Если Вам нравится, то не против. Я не писав че плохо:-)
Только фактаж. И мне не нравится. Всего навсего.:-)

Зображення

Эйр пишет, что нельзя просто "мне не нравится", нужно объективно как-то, а то получается просто бурчание "а Баба Яга против" :!:


Тобто
критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара

Знято? Ну й ладненько.

Зоряний подобається. Ремонт Підїзді ні.
Може сильно блискуче? Не люблю гламур:-)

Якщо чесно, коли думаю що Я важко працюю, для того щоб віддати +-40 куе за квартиру за тими рожевими дверима і потім вранці їх буду зачиняти, то руки опускаються.
Буде дешевшати не зважаючи на крики шлаколюбів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:08

  Провидец написав:
change_pm написав:
  kingkongovets написав:Разработчик Генплана Киева: “Трущобы – вполне реальная перспектива”

https://www.sovki.org/single-post/2019/ ... xGVPAPCIyk


Вот еще оттуда:

Киев становится городом торговцев и потребителей готовой продукции. Научные институты, научные центры, вузы сегодня готовят специалистов для экономик других стран. Страшно, что будет с городом через лет десять, когда основным его населением будут пенсионеры и деклассированные слои населения. В ветхом жилье, загазованном городе, без мест для отдыха и оздоровления, без перспективы на будущее.

Какие шансы, что так и будет? Думаю высокие, а выводы, что делать каждый делает сам.



Вижу что на ветке появляется все больше и больше форумчан, сделавших выбор за «там», и пишущих что здесь все будет плохо.
Но потуги на этой ветке, вместо ветки «когда цены в ж*** Польши станут доступными» выглядят смешно.

Зы. Ветхое жильё. Это перл. Хрущёвки, особенно те что возле метро, ещё 50 лет простоят:-)
Франт и Захар не дадут соврать:-)


Ведь у вас родственники (дочка?) в Италии живут, так что вам, если что, будет куда переехать. А что будет через 10 лет никто не знает...но тенденции пока не радужные для не коррупционеров :)

Без вложений в инфраструктуру Киев скоро превратится в "Сомали", а в Киев, на мое имхо, миллиардов 30 баксов нужно вкинуть (а может и все 50), чтоб он стал удобен и комфортен для жизни. Поэтому низкая цена нашей недвижимости оправдана, также как и высокая, допустим в Варшаве.

И теперь главный вопрос, кто нам даст эти деньги? Как долго все будет приводиться в порядок, если нам их все же дадут?

Я начал ветку про инвестиции в недвижимость под сдачу закордоном, кроме меня особо кейсами никто делиться не может. Или нет кейсов, или желания нет)))

На этой ветке веселее :) и очень важно смотреть, что делают такие люди, как вы, Ккц, Первый, так сказать барометр.
Помню год? назад Первый сказал, что учит английский и скоро мы не увидимся, но пока еще тут, никуда не уехал.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Тобто
критику Первого в адрес ремонта подъезда хруща Захара

Знято? Ну й ладненько.

До Вас питань взагалі не було, цікаво було почути позицію Ейра: чому ремонт "Зоряного" некошерно критикувати, а хрущик - можна
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Помню год? назад Первый сказал, что учит английский и скоро мы не увидимся, но пока еще тут, никуда не уехал.

под ником "Первый" сейчас пишет другой человек. Тот, кто сказал, скорее всего и уехал.
и Frant другой.
и Faceless другим был года три назад, совсем какой-то скомняжечка.
в Украине много фейков, подделок, ботов, подмен...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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