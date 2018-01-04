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Податківці розповіли, де
живуть власники найдорожчих...

Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:19

Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих...

Пропонуємо до обговорення:
За 11 місяців 2017 року в місцеві бюджети надійшло понад 121,4 млн грн транспортного податку з фізичних осіб.

Дивися повний текст Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих автомобілів в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:19

Чем западнее, тем меньше ненужного пафоса
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:34

Пафоса везде хватает. Статистика скорее отражает платежеспособный спрос на данные агрегаты.
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:45

  De Bil написав:Чем западнее, тем меньше ненужного пафоса


ух ты, я и не знал что Киев восточнее Харькова :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:47

  De Bil написав:Чем западнее, тем меньше ненужного пафоса

Чем западнее, тем больше дорогих машин на польских номерах.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:17

странно мой город оказался самым нищим , может и так , хотя дорогих авто реально больше
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:59

Это никакой не транспортный налог, а налог на роскошь! В частности, на роскошные автомобили.

Транспортный налог был включен в состав акцизного сбора с топлива еще Азаровым, и этот налог платят без исключения все, кто заправляют авто. Плательщиков данного налога - миллионы, а не 7131 человек.
iryna_chumak
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:00

Или у нас теперь два транспортных налога, только кто-то платит только тот, что включен в цену топлива, а кто-то платит еще и какой-то дополнительный?
iryna_chumak
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:16

На весь Львов ,а также Ивано-Франковск всего по одному новому роскошному авто стоимостью больше 70 тысяч зеленых? Кто в это поверит?
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:18

Перепутал Луцк со Львовом,пардон!Добытчики янтаря стали скромны
alexxxandrnick
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