За 11 місяців 2017 року в місцеві бюджети надійшло понад 121,4 млн грн транспортного податку з фізичних осіб.
Дивися повний текст Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих автомобілів в Україні (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:19
Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих автомобілів в Україні (інфографіка).
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:34
Пафоса везде хватает. Статистика скорее отражает платежеспособный спрос на данные агрегаты.
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:45
ух ты, я и не знал что Киев восточнее Харькова
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 04 січ, 2018 14:47
Чем западнее, тем больше дорогих машин на польских номерах.
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:17
странно мой город оказался самым нищим , может и так , хотя дорогих авто реально больше
Додано: Чет 04 січ, 2018 17:59
Это никакой не транспортный налог, а налог на роскошь! В частности, на роскошные автомобили.
Транспортный налог был включен в состав акцизного сбора с топлива еще Азаровым, и этот налог платят без исключения все, кто заправляют авто. Плательщиков данного налога - миллионы, а не 7131 человек.
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:00
Или у нас теперь два транспортных налога, только кто-то платит только тот, что включен в цену топлива, а кто-то платит еще и какой-то дополнительный?
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:16
На весь Львов ,а также Ивано-Франковск всего по одному новому роскошному авто стоимостью больше 70 тысяч зеленых? Кто в это поверит?
реклама
|