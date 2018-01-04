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Податківці розповіли, де живуть власники найдорожчих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:36
alexxxandrnick написав:
Перепутал Луцк со Львовом,пардон!Добытчики янтаря стали скромны
По болотам лучшая техника: УАЗ
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